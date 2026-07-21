Power Rankings FIFA : comment les Lions de l’Atlas se classent parmi l’élite mondiale

Quatre Lions de l’Atlas figurent parmi l’élite mondiale dans le nouveau classement individuel des joueurs dévoilé par la FIFA, aux côtés des grandes stars françaises et espagnoles du tournoi.

Un nouveau système de classement individuel

La FIFA introduit un nouveau système de classement individuel des joueurs, baptisé Power Rankings, basé sur l’analyse des données et des statistiques de performance recueillies pendant les matches de la Coupe du monde 2026. Le système note chaque joueur par match ainsi que sur l’ensemble du tournoi, dans trois catégories : Attaque, Créativité et Défense. Dans cette première édition menée sur toute la compétition, Ismaël Saibari occupe la 16e place, tandis que Yassine Bounou figure au 4e rang des meilleurs gardiens du monde.

Saibari et Bounou, valeurs sûres du Maroc

Ismaël Saibari, milieu de terrain le mieux classé des Lions de l’Atlas, avait déjà occupé la 14e place en cours de tournoi avec une note moyenne de 6,51, salué pour son équilibre entre les tâches offensives et défensives et sa qualité dans la construction du jeu. Meilleur buteur de l’équipe nationale avec trois réalisations, devenant le premier joueur marocain à inscrire trois buts lors d’une même édition du Mondial, il conclut la compétition à la 16e place générale. Yassine Bounou, gardien de but des Lions de l’Atlas, s’illustre quant à lui à la 4e place des meilleurs gardiens du tournoi, récompensant ses parades décisives ayant contribué à la progression du Maroc jusqu’en quarts de finale.

Hakimi et Mazraoui également distingués

Le capitaine marocain Achraf Hakimi occupe pour sa part la 9e place chez les défenseurs, avec une moyenne de 6,97, récompensant son impact des deux côtés du terrain. Son coéquipier en défense Noussair Mazraoui s’est également illustré à la 3e place du classement défensif, avec une note de 7,50, après avoir muselé plusieurs ailiers de classe mondiale tout au long du tournoi.

Mbappé et Olise, meilleurs Français du classement final

Du côté français, Kylian Mbappé s’impose dans la catégorie Attaque, devant l’Anglais Jude Bellingham et l’Argentin Lionel Messi, avec un score final de 9,11, une performance qui lui vaut logiquement le Soulier d’or adidas de meilleur buteur du tournoi. Son coéquipier Michael Olise, auteur de sept passes décisives durant la compétition, s’impose dans la catégorie Créativité, devançant de peu Messi (8,26). L’attaquant anglais Marcus Rashford gagne 30 places pour terminer 44e, tandis que Bukayo Saka grimpe de 27 places pour finir 13e, porté par son triplé face à la France.

Rodri et Ferran Torres, les révélations espagnoles

En défense, c’est l’Espagnol Rodri qui s’impose avec un score de 8,22, suivi de Pau Cubarsi (7,41), tous deux artisans du sacre de la Roja. Le buteur de la finale, Ferran Torres, a lui grimpé de 94 places dans la catégorie Attaque grâce à son but décisif, se faufilant dans le top 30, tandis que Nico Williams a devancé Lionel Messi (7,13) dans la catégorie Créativité lors de la dernière journée du tournoi, avec un score de 7,94.