L’international marocain Bilal Nadir rejoint Hambourg jusqu’en 2029

L’international olympique marocain Bilal Nadir, en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, s’est engagé avec le club allemand Hambourg SV jusqu’en 2029, rapporte mercredi le média spécialisé Foot Mercato.

Le milieu de terrain de 22 ans devrait passer la traditionnelle visite médicale ce mercredi, indique la même source, soulignant que Hambourg « souhaite pérenniser sa place dans l’élite après avoir réussi à se maintenir cette saison pour son retour en Bundesliga ».

En manque de temps de jeu durant la saison écoulée, Nadir a décidé de relancer sa carrière et ne pas prolonger son contrat avec le club phocéen, notamment après le départ en début d’année de l’entraineur italien Roberto de Zerbi.

Classé 13e en Bundesliga, le club allemand s’active grandement sur le mercato depuis quelques semaines avec notamment l’arrivée de l’attaquant zambien Patson Daka en provenance de Leicester (Premier League).

Le joueur marocain a disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues au cours de la saison 2025-2026, inscrivant deux buts et délivrant cinq passes décisives.

En sélection, Bilal Nadir a été retenu en novembre 2023 parmi les 26 joueurs de l’équipe olympique marocaine pour disputer deux matches amicaux face aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. Durement blessé au ligament en 2024, il n’a finalement pas pris part aux Jeux olympiques d’été de Paris la même année, lors desquels les Lions de l’Atlas ont remporté la médaille de bronze.