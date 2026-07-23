L’UE autorise sous conditions le rachat de Warner Bros par Paramount

La Commission européenne a autorisé mercredi le rachat du groupe américain Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, sous réserve d’engagements destinés à préserver la concurrence sur le marché européen de la distribution de films en salles.

Bruxelles estime que l’opération ne soulève pas de problème majeur dans la plupart des activités concernées, notamment la production de films, les contenus audiovisuels, les chaînes de télévision payantes ou les services de streaming, où plusieurs concurrents continueront d’exercer une pression suffisante sur le nouvel ensemble.

En revanche, l’Exécutif européen a identifié des risques sur le marché de la distribution de films en salles dans certains pays de l’Espace économique européen (EEE). Il craint que l’intégration du catalogue de Warner au sein du partenariat existant entre Paramount et NBC Universal n’accroisse la concentration du marché et ne détériore les conditions commerciales offertes aux exploitants de cinémas, au détriment des consommateurs.

Pour répondre à ces préoccupations, Paramount s’est engagé à céder, dans un délai de 13 mois après la finalisation de l’opération, sa participation dans United International Pictures (UIP), la coentreprise de distribution qu’il exploite avec Universal dans plusieurs pays européens.

Le groupe s’est également engagé, pendant dix ans, à ne conclure aucun accord de co-distribution de films avec Universal dans l’EEE et à maintenir séparés les réseaux de distribution des catalogues de Paramount et de Warner dans les pays concernés, afin d’éviter une concentration excessive de l’offre.

A l’issue d’un test de marché, la Commission a jugé ces engagements suffisants pour lever les inquiétudes en matière de concurrence et a conditionné son feu vert à leur pleine mise en œuvre. Un mandataire indépendant sera chargé d’en contrôler le respect.

Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery figurent parmi les principaux groupes mondiaux du divertissement et possèdent notamment les studios Paramount Pictures et Warner Bros., ainsi que des plateformes de streaming, chaînes de télévision et catalogues de films et de séries. Selon les deux entreprises, cette opération doit leur permettre de mieux rivaliser dans un secteur en pleine mutation marqué par l’essor du streaming.