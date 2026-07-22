Rotterdam : 15 blessés dans une collision entre deux tramways

Quinze personnes ont été blessées, dont une grièvement, après la collision de deux tramways en plein centre de Rotterdam.

Une collision en plein centre-ville

Quinze personnes ont été blessées dont une grièvement lors d’une collision, mercredi, entre deux tramways en plein centre de Rotterdam, aux Pays-Bas, ont indiqué les autorités locales. L’accident s’est produit vers 11h10 lorsqu’un tramway a déraillé après avoir été percuté par l’arrière par un autre qui arrivait dans la même direction.

Un bilan revu à la baisse

Le service de police de Rotterdam-Rijnmond avait initialement fait état de 18 blessés, dont deux grièvement atteints, avant de revoir ce bilan à la baisse.

Un tramway percuté à l’arrêt sur un pont

Selon des images diffusées par le groupe audiovisuel régional public Rijnmond, un premier tramway circulait sur un pont avant de s’arrêter, lorsqu’un second tramway l’a violemment percuté par l’arrière. Des débris étaient visibles sur la chaussée après le choc.

La RET « profondément choquée »

La société de transport public de Rotterdam RET a indiqué être « profondément choquée » par l’accident et a déclaré ne pas être en mesure, dans l’immédiat, de se prononcer sur ses causes. Elle a toutefois rappelé que les tramways étaient équipés d’un dispositif de sécurité obligeant le conducteur à maintenir un bouton ou une pédale enfoncé, faute de quoi un arrêt d’urgence est automatiquement déclenché.

Un deuxième accident en un peu plus d’un an

Les services de secours ont été mobilisés en nombre, avec l’intervention de dizaines de secouristes pour prendre en charge les victimes suite à cet accident qui intervient un peu plus d’un an après une autre collision impliquant deux tramways à Rotterdam. Le 11 juillet 2025, huit personnes avaient été blessées lors d’un accident survenu également dans le centre de la ville.