Bancarisation : 62% des adultes marocains disposent d’un compte bancaire en 2025

Le taux de bancarisation au Maroc a atteint 62% de la population adulte en 2025, selon le 22e rapport annuel de Bank Al-Maghrib sur la supervision bancaire.

Un taux de bancarisation à 62%

La bancarisation poursuit sa progression au Maroc, selon le rapport annuel de Bank Al-Maghrib sur la supervision bancaire. Le taux de bancarisation a atteint 62% de la population adulte en 2025, contre 58% un an plus tôt, une progression de quatre points portée par la hausse du nombre de primo-bancarisés. Le nombre de personnes physiques titulaires d’au moins un compte bancaire a atteint 19,3 millions, tandis que le nombre total de comptes bancaires ouverts s’est établi à 39,8 millions, en hausse de 1,6 million sur l’année.

936.000 nouveaux clients bancaires en 2025

L’année 2025 a connu l’arrivée de 936.158 nouvelles personnes physiques dans le système bancaire, contre 883.579 en 2024. Cette population de primo-bancarisés est marquée par une part croissante de femmes, passée de 45% en 2024 à 49% en 2025, réduisant ainsi l’écart entre les genres. Les jeunes dominent largement, avec 62% des nouveaux clients ayant moins de 25 ans.

23,5 millions de cartes bancaires en circulation

Le nombre de cartes bancaires en circulation a augmenté de 7,7%, pour atteindre 23,5 millions à fin 2025. Les comptes de paiement, portés par l’essor des établissements de paiement, ont quant à eux connu une progression plus marquée encore, atteignant 16,3 millions d’unités, soit 2,5 millions de comptes supplémentaires.

L’encours des crédits en hausse de 6,5%

L’encours des crédits accordés par les banques à la clientèle a atteint 1.238,3 milliards de dirhams en 2025, en hausse de 6,5%, après une progression de 4,6% en 2024. Cette évolution a été principalement portée par les crédits à l’équipement, qui ont bondi de 23% à 349 milliards de dirhams. Les crédits à la consommation ont progressé de 3,8% à 58 milliards de dirhams, et ceux à l’habitat de 1,5% à 226 milliards de dirhams.

Une rentabilité bancaire en nette amélioration

Les performances financières des établissements de crédit se sont également améliorées. Le produit net bancaire des banques conventionnelles a progressé à 73,9 milliards de dirhams, tandis que leur résultat net agrégé a atteint 19,2 milliards de dirhams, en hausse de près de 22% par rapport à 2024. Cette évolution s’explique notamment par la progression des revenus récurrents et par la diminution du coût du risque, revenu à 9,8 milliards de dirhams après la forte hausse observée l’année précédente.

Un appel à la prudence sur les dividendes

Nabil Badr, directeur de la Supervision bancaire à Bank Al-Maghrib, a dressé mardi le bilan du secteur bancaire au titre de l’exercice 2025, présenté à Casablanca dans le cadre du 22e rapport annuel sur la supervision bancaire. Il a précisé que le taux de créances en souffrance s’est situé à 8,3% sur base sociale et à 8,8% sur base consolidée, des niveaux en atténuation respectivement de 12 et 18 points de base par rapport à l’année précédente. Bank Al-Maghrib a par ailleurs renouvelé son appel à la prudence en matière de distribution des dividendes relatifs à l’exercice 2025.

Une réforme du régime de résolution bancaire adoptée

L’année 2025 a également été marquée par l’avancement de réformes visant à renforcer le traitement des difficultés bancaires. Le projet de réforme du régime de résolution bancaire a ainsi été adopté définitivement le 30 juin 2026 par la Chambre des conseillers, désignant Bank Al-Maghrib comme autorité de résolution et créant un Collège de résolution chargé d’approuver les plans préventifs des établissements de crédit.