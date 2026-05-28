Arabie Saoudite : plus de 1,7 million de pèlerins ont effectué le Hajj cette année

Cette année, l’Arabie Saoudite a accueilli un total impressionnant de 1.707.301 pèlerins pour le Hajj, selon les données communiquées par l’Autorité générale des statistiques (GASTAT). Parmi ces participants, 1.546.655 ont fait le voyage depuis l’étranger, tandis que 160.646 étaient des citoyens et résidents du pays.

Les chiffres révèlent également que sur l’ensemble des pèlerins, 893.396 étaient des hommes et 813.905 des femmes. Ces statistiques, rapportées par l’agence de presse saoudienne (SPA), mettent en lumière l’ampleur de cet événement religieux majeur.

Concernant les pèlerins internationaux, l’Autorité a précisé que 1.485.729 d’entre eux sont arrivés par voie aérienne, 54.429 par les points de passage terrestres et 6.497 par les voies maritimes. Ces données ont été collectées à partir des registres administratifs du ministère de l’Intérieur, soulignant l’organisation minutieuse entourant cet événement sacré.