Boxe : Tyson Fury de retour sur le ring en août à Dublin

Le boxeur britannique Tyson Fury a annoncé qu’il effectuera son combat de rentrée le 1er août à Dublin, un retour qui interviendrait une semaine après celui de son compatriote Anthony Joshua, également ancien champion du monde des poids lourds.

L’affrontement très attendu entre les deux anciens champions du monde des poids lourds est présenté depuis plusieurs années comme la « Bataille d’Angleterre ». Les deux hommes doivent d’abord disputer chacun un combat de reprise avant de se retrouver, probablement en novembre.

Après une victoire aux points contre Arslanbek Makhmudov en avril, Tyson Fury a relancé les hostilités avec Anthony Joshua. Leur échange tendu et les déclarations de leur entourage alimentent désormais l’attente autour de ce combat, officiellement confirmé selon le promoteur.