Donald Trump exige la destruction de l’uranium enrichi iranien dans le cadre des négociations

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que l’uranium enrichi détenu par l’Iran devra être soit remis “immédiatement” aux États-Unis pour destruction, soit éliminé sur place sous supervision internationale, dans le cadre d’un éventuel accord avec Téhéran.

Sur son réseau Truth social, Trump a précisé que “l’uranium enrichi (de la poussière nucléaire!) sera soit immédiatement remis aux États-Unis pour être rapatrié et détruit, soit, de préférence, en collaboration avec la République islamique d’Iran, détruit sur place ou dans un autre lieu acceptable”. Trump a également souligné que cette opération devra se dérouler “en présence de la Commission de l’énergie atomique, ou de son équivalent, qui sera témoin de ce processus”.

Plus tôt dans la journée, Donald Trump a affirmé que les négociations avec l’Iran “avancent bien”. Il a ajouté que cela pourrait aboutir à “soit un excellent accord pour tous, soit pas d’accord du tout”, dans une publication similaire sur son réseau Truth social.

Le président a insisté sur l’importance de prendre le temps nécessaire pour bien mener les discussions, en soulignant qu’“il ne doit y avoir aucune erreur”. Il a également noté que les relations entre Washington et Téhéran “devenaient de plus en plus professionnelles et productives”, tout en rappelant aux responsables iraniens qu’ils ne devraient ni développer ni acquérir d’armes nucléaires ou de bombes atomiques. De plus, Trump a annoncé samedi qu’un accord avec l’Iran avait été “largement négocié” avec l’aide des pays de la région, précisant que cet accord inclurait des dispositions concernant l’ouverture du détroit d’Ormuz.