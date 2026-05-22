Opération Hajj 2026: l’ONDA accompagne la mobilisation nationale au service des pèlerins Marocains

L’opération Hajj 2026 a mobilisé l’ensemble de l’écosystème aéroportuaire marocain afin d’accompagner les pèlerins marocains dans les meilleures conditions tout au long de leur voyage vers les lieux saints.

L’opération a ainsi mobilisé les aéroports de Casablanca Mohammed V, Rabat-Salé, Marrakech Menara, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Tanger Ibn Battouta, Oujda Angads, Ouarzazate et Dakhla, avec une organisation coordonnée à l’échelle nationale afin de garantir une continuité de service homogène sur l’ensemble des parcours, indique l’Office National des Aéroports (ONDA), dans un communiqué.

La phase aller de l’opération Hajj 2026 a été menée du 5 au 21 mai à travers l’ensemble du réseau aéroportuaire national. Cette opération d’envergure, parmi les plus importantes mobilisations annuelles du transport aérien au Maroc, a permis d’assurer le départ des pèlerins marocains vers les lieux saints dans des conditions de fluidité, d’organisation et de qualité de service.

Au total, 91 vols ont ainsi été programmés au départ de neuf aéroports du Royaume vers Médine et Djeddah, opérés par Royal Air Maroc, les compagnies saoudiennes, précise le communiqué.

À travers cette opération, Royal Air Maroc a assuré une part structurante du dispositif aérien national, mobilisant ses équipes et ses capacités opérationnelles, relève la même source.

L’ONDA, pour sa part a assuré l’accompagnement du dispositif, en coordination étroite avec l’ensemble des partenaires institutionnels et opérationnels, notamment le ministère des Habous et des Affaires Islamiques, le ministère de l’Intérieur, le ministère du Transport et de la logisque, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, les compagnies aériennes, les handlers et les opérateurs intervenant au sein des aéroports.

Cette mobilisation collective s’est articulée autour de trois priorités, à savoir l’anticipation et la régulation des flux, l’amélioration continue du parcours passager et le renforcement des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des pèlerins et de leurs familles.

À Casablanca Mohammed V, principale aéroport de l’opération, le Terminal 3 a été entièrement configuré pour accueillir les vols Hajj dans un environnement pensé autour de la fluidité des cheminements, de la lisibilité des parcours et du confort des passagers.

Des espaces dédiés ont été aménagés dès les accès extérieurs du terminal, complétés par une signalétique spécifique, des points d’information, des dispositifs d’orientation et une organisation intégrée des différentes étapes du voyage.

L’édition 2026 a également marqué une nouvelle étape dans le déploiement du programme « Tarik Makkah » reconduit pour la cinquième année au Terminal 3 de Casablanca Mohammed V et étendu, pour la première fois, à l’aéroport Rabat-Salé.

Déployé en coordination entre les autorités marocaines et saoudienne, ce dispositif a permis aux pèlerins d’accomplir avant leur départ l’ensemble des formalités saoudiennes d’immigration, de contrôle biométrique et de traitement des bagages directement au sein des aéroports marocains.

L’extension de « Tarik Makkah » à Rabat-Salé constitue une évolution majeure de l’édition 2026, illustrant la montée en puissance des dispositifs de facilitation déployés par le Maroc au service des pèlerins.

En complément des opérations terrain, l’ONDA a maintenu durant toute la période un dispositif d’accompagnement accessible 7j/7 à travers son centre de relation client et un numéro dédié à l’opération Hajj, permettant d’assurer une information continue et une prise en charge réactive des demandes des pèlerins et de leurs proches.

À travers cette opération, l’ONDA confirme sa capacité à piloter des dispositifs nationaux complexes à forte dimension humaine, en fédérant l’ensemble de la chaîne aéroportuaire autour d’un même niveau d’exigence opérationnelle et de qualité de service, en parfaite cohérence avec la stratégie Aéroports 2030.