La France condamne les attaques de drones contre une centrale nucléaire aux Emirats arabes unis

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Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
La France condamne « avec la plus grande fermeté » les attaques de drones qui ont visé dimanche la centrale nucléaire de Barakah aux Emirats arabes unis, a affirmé lundi le ministère français des Affaires étrangères qui exige que ces frappes « doivent cesser ».

« La France souligne que les attaques contre les installations nucléaires civiles en fonctionnement risquent de compromettre la sûreté de celles-ci et appelle tous les Etats à observer leurs obligations en la matière, en particulier s’agissant du droit humanitaire », a ajouté le Quai d’Orsay dans une déclaration de son porte-parole.

La déclaration exprime la « pleine solidarité » de la France avec les autorités et la population des Émirats arabes unis, « partenaire stratégique », assurant qu’elle « demeure pleinement engagée pour participer à la défense de son territoire » et « réaffirme son appui indéfectible à la sécurité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de ses partenaires au Moyen-Orient ».

La France qui rappelle « son engagement constant en faveur d’une solution diplomatique à la crise avec l’Iran », considère que « seul un accord robuste, durable et vérifiable sera à même de restaurer la paix et éviter une nouvelle escalade régionale », conclut le porte-parole du Quai d’Orsay.

Selon les autorités émiraties, un incendie s’est déclaré dimanche dans un générateur électrique situé à l’extérieur du périmètre intérieur de la centrale nucléaire de Barakah, dans la région d’Al Dhafra, après une attaque de drone.

L’incident n’a fait aucun blessé et « aucun impact sur les niveaux de sûreté radiologique n’a été constaté », avait indiqué l’agence de presse émiratie WAM.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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