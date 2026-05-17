Pékin et Washington annoncent des avancées “préliminaires” sur les tarifs, l’agriculture et l’aéronautique

Le ministère chinois du Commerce a annoncé, ce samedi, que des progrès “préliminaires” avaient été réalisés dans les discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis, portant sur des sujets sensibles tels que les tarifs douaniers, l’agriculture et l’aéronautique. Ces pourparlers interviennent alors que les deux pays tentent de renforcer une relation fragilisée par des tensions croissantes ces dernières années.

Les deux nations se sont accordées sur la mise en place de mécanismes de dialogue axés sur le commerce et l’investissement. L’objectif principal est de négocier des réductions tarifaires réciproques sur certaines catégories de produits et de promouvoir l’expansion des échanges bilatéraux, notamment dans le secteur agricole. Cette information a été communiquée dans un communiqué du ministère chinois, juste après la visite de Donald Trump à Beijing.

Les négociations ont également abordé la levée de diverses barrières non tarifaires et l’élargissement de l’accès aux marchés agricoles des deux côtés. Selon Pékin, Washington examinera plusieurs demandes de longue date formulées par la Chine, telles que l’assouplissement des restrictions sur certains produits laitiers et aquatiques chinois.

En contrepartie, les autorités chinoises ont indiqué qu’elles souhaitaient accélérer le traitement des demandes américaines concernant l’enregistrement d’installations de viande bovine et les exportations de viande de volaille en provenance de certains États américains.

Donald Trump a récemment déclaré que la Chine s’engagerait à acheter 200 avions du constructeur Boeing, bien que les détails de cette transaction demeurent flous. Pékin a confirmé qu’il y avait des discussions sur de tels achats, ainsi que sur des garanties concernant l’approvisionnement en moteurs et pièces aéronautiques, sans toutefois fournir de calendrier ni de volumes spécifiques.

Cette annonce constitue la première présentation officielle des résultats des discussions commerciales menées lors de la visite de Donald Trump en Chine, ainsi que lors des consultations économiques et commerciales de haut niveau qui se sont tenues en Corée les 12 et 13 mai. Ces efforts reflètent la volonté des deux premières économies mondiales de stabiliser leurs relations, durement éprouvées par des conflits tarifaires et technologiques.