Le président russe Vladimir Poutine se rendra en Chine pour une visite d’État du 19 au 20 mai, à l’invitation de son homologue chinois, Xi Jinping, comme l’a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères. Cette visite intervient quelques jours après celle du président américain Donald Trump en Chine, soulignant ainsi les tensions croissantes entre les grandes puissances.

Bien que le programme détaillé du déplacement de Poutine n’ait pas été communiqué, il est prévu que les deux dirigeants abordent les moyens de renforcer le partenariat stratégique global entre la Chine et la Russie. Ils échangeront également des points de vue sur des questions régionales et internationales cruciales, notamment dans le contexte actuel marqué par l’enlisement des efforts diplomatiques concernant le conflit en Ukraine.

Ces dernières années, les relations entre Beijing et Moscou se sont considérablement intensifiées, tant sur le plan politique qu’économique. La Chine a régulièrement considéré la Russie comme un partenaire clé dans la formation d’un ordre mondial multipolaire, renforçant ainsi leur coopération sur divers fronts.

En tant que premier partenaire commercial de la Russie, la Chine est également le principal acheteur de combustibles fossiles russes, notamment de pétrole et de produits énergétiques raffinés.