Lancement du 6ème Salon régional des produits du terroir à Ouarzazate, du 15 au 18 mai

Sous le thème « Les produits du terroir de la région Drâa-Tafilalet : un levier essentiel pour le développement durable des oasis et des zones montagneuses, » cet événement met en avant la richesse et la diversité des produits artisanaux de la région, incluant le tissage de tapis, la broderie traditionnelle, les huiles essentielles, le miel, les épices, ainsi que la rose à parfum et ses dérivés, le couscous, les dattes, le safran et diverses plantes aromatiques.

La cérémonie d’ouverture, qui se poursuivra jusqu’au 18 mai, a été marquée par la présence du gouverneur de la province de Ouarzazate, Abdellah Jahid, du président du Conseil de la région, Hrou Abrou, ainsi que de divers responsables locaux et acteurs de la société civile.

Le président de la Chambre d’Agriculture de la région Drâa-Tafilalet, Abdelkrim Ait Lhaj, a déclaré que cette édition met en lumière les produits de 80 coopératives de la région et 40 autres venant d’autres zones du Royaume. L’objectif de cet événement est d’encourager la commercialisation directe des produits et de créer des opportunités de partenariat professionnel.

M. Ait Lhaj a également précisé que le Salon vise à valoriser les produits locaux, améliorer leur qualité et leur compétitivité, et à accompagner les coopératives face aux évolutions du secteur agricole.

Des représentants de coopératives ont confié à la MAP que cet événement constitue une vitrine importante pour accroître la visibilité des coopératives, établir des partenariats et promouvoir la consommation de produits locaux, contribuant ainsi au développement durable de la région.

S’étendant sur 2.700 m², le Salon comprend cinq pôles thématiques et propose des ateliers de formation sur la gouvernance, la gestion administrative, le marketing, la sécurité sanitaire, et l’organisation interne des coopératives, afin d’améliorer les compétences des acteurs locaux.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale « Génération Green 2020-2030 », qui met l’accent sur la valorisation des produits du terroir, le soutien à l’agriculture solidaire et la promotion du développement durable dans les oasis et zones montagneuses, avec un impact significatif sur l’amélioration des revenus et la création d’emplois, notamment pour les femmes et les jeunes.

Le salon est organisé par la Chambre d’Agriculture de la région Drâa-Tafilalet, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, en collaboration avec la Wilaya de la région Drâa-Tafilalet et la province de Ouarzazate.