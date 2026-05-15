Trump dit ne pas avoir abordé les droits de douane avec son homologue chinois

« On n’en a pas parlé. Ils paient des droits de douane, des droits de douane considérables, mais on n’en a pas parlé (…). Le sujet n’a pas été abordé », a déclaré le président américain, dont les propos ont été rapportés par la chaine Fox News.

Il a, en outre, affirmé que la Chine veut acheter du pétrole et des produits agricoles américains, sans donner de chiffres, soulignant que les deux pays allaient « intensifier leurs échanges commerciaux ».

« Nos agriculteurs vont être très contents (…) Je pense que cela aurait beaucoup d’effets positifs », a déclaré M. Trump à des journalistes à bord de l’avion présidentiel qui le ramenait aux Etats-Unis à l’issue de sa visite d’Etat en Chine.

Le président américain a estimé que les accords conclus entre les deux parties lors de cette visite sont « vraiment avantageux pour les deux pays », sans fournir de détails supplémentaires sur la nature de ces engagements.

Jeudi, il avait affirmé que la Chine s’apprêterait à acquérir jusqu’à 200 appareils Boeing et examinerait l’idée d’acheter du pétrole américain.

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a indiqué vendredi que Washington s’attend à ce que Beijing achète « plusieurs dizaines de milliards de dollars » de produits agricoles américains par an au cours des trois prochaines années.

Pour institutionnaliser ce rapprochement, les deux premières puissances mondiales envisagent la création d’un « conseil du commerce » chargé de gérer les échanges dans les domaines « non critiques et non stratégiques », ainsi qu’un « conseil de l’investissement » destiné à orienter les flux de capitaux dans ces mêmes secteurs, a précisé de son côté le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, dans un entretien à CNBC.