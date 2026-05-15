Israël-Liban : Washington annonce une prolongation de 45 jours du cessez-le-feu

« La cessation des hostilités du 16 avril sera prolongée de 45 jours afin de permettre de nouvelles avancées », a écrit M. Pigott dans une publication sur le réseau X, précisant que les États-Unis ont accueilli, les 14 et 15 mai, deux journées de pourparlers entre les parties israélienne et libanaise, qu’il a qualifiées de « très fructueuses ».

Le responsable américain a également ajouté que le Département d’État relancera le volet politique des négociations les 2 et 3 juin. « En outre, un volet sécuritaire sera lancé au Pentagone le 29 mai avec la participation de délégations militaires des deux pays ».

« Nous espérons que ces discussions feront progresser une paix durable entre les deux pays, la pleine reconnaissance de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun, ainsi que l’instauration d’une véritable sécurité le long de leur frontière commune », a-t-il souligné.

Fin avril, le président américain, Donald Trump, avait annoncé une prolongation de « trois semaines » de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, à l’issue d’une rencontre à la Maison Blanche avec de « hauts représentants » libanais et israéliens.