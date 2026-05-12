Hantavirus : Paris insiste sur « une meilleure coordination internationale »

« Face au risque sanitaire lié à l’Hantavirus, une meilleure coordination internationale est indispensable », écrit M. Lecornu dans un message posté sur le réseau social X, au lendemain de l’annonce en France d’un premier cas du virus identifié chez une femme qui faisait partie des cinq passagers français rapatriés, dimanche, par avion après avoir été évacués du navire MV Hondius, où un foyer d’hantavirus a été détecté.

Le chef de l’exécutif français qui a décidé de tenir depuis deux réunions de coordination interministérielles par jour consacrées à ce sujet, a affirmé avoir demandé aux ministres de « renforcer immédiatement la coopération avec les Etats voisins et de pousser à une coordination plus étroite des protocoles sanitaires mis en place au sein de l’Union européenne et de l’espace Schengen ».

« Casser les éventuelles chaînes de transmission suppose de partager rapidement les informations, les décisions et les retours d’expérience », a-t-il insisté.

Et de conclure que la ministre de la Santé a déjà échangé « avec plusieurs pays européens ayant accueilli des passagers du MV Hondius afin de coordonner la gestion de l’Hantavirus et de partager avec eux les décisions de santé publique que le gouvernement français en a déjà tirées ».

Outre les cinq passagers français du MV Hondius rapatriés depuis l’Espagne, 22 personnes sont invitées à se placer à l’isolement en France, car considérées comme cas contacts de malades de l’hantavirus, avait indiqué lundi la ministre française de la Santé, Stéphanie Rist, en annonçant le premier cas confirmé de Hantavirus dans l’Hexagone.

Lundi soir, le gouvernement français a annoncé durcir le protocole de quarantaine pour les 22 cas contacts identifiés.