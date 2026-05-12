Mondial 2026 : dix Nations africaines au rendez-vous, une première historique

La Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, s’annonce comme un tournant majeur pour le football africain. Pour la première fois, le continent sera représenté par dix sélections, un exploit rendu possible grâce à l’élargissement du tournoi à 48 équipes, tel que décidé par la FIFA.

Neuf nations ont déjà validé leur qualification directe à l’issue des éliminatoires africains, témoignant de la montée en puissance du football sur le continent. Parmi ces équipes, plusieurs poids lourds, tels que le Maroc, demi-finaliste historique en 2022, ainsi que le Sénégal et le Ghana, figurent en bonne place.

Des sélections emblématiques comme la Tunisie et l’Égypte ont également confirmé leur statut de références dans le football africain, ajoutant à la richesse de la représentation du continent. La liste des qualifiés directs est complétée par la Côte d’Ivoire, qui se distingue par une nouvelle génération ambitieuse, l’Afrique du Sud, le Cap-Vert et l’Algérie.

Le dixième billet africain a été attribué à la République Démocratique du Congo, qui a réussi à décrocher une qualification historique lors des barrages intercontinentaux. Cette performance est marquante pour cette sélection, qui aspire désormais à se faire une place sur la scène mondiale.

Avec ces dix équipes, l’Afrique affiche des ambitions élevées pour cette édition 2026. L’objectif est clair : franchir un nouveau cap et s’installer durablement parmi les grandes puissances du football mondial. La diversité des profils, combinant nations expérimentées et nouvelles forces émergentes, pourrait offrir au continent une visibilité et un impact sans précédent.

Au-delà des résultats sportifs, cette présence renforcée est un levier crucial pour le développement du football africain. Elle favorise l’émergence de nouveaux talents, attire davantage d’investissements et améliore la compétitivité globale des sélections.

Le Mondial 2026 s’annonce donc comme une édition charnière pour l’Afrique. Avec dix représentants, le continent aborde ce rendez-vous avec ambition, détermination et l’espoir de marquer durablement l’histoire de la Coupe du Monde. Les yeux du monde entier seront rivés sur ces équipes, et l’on espère voir des performances à la hauteur des attentes des fans.