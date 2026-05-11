Le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l’Iran « ne tient qu’à un fil » (Donald Trump)

« Ils nous ont présenté une proposition ridicule (…) le cessez-le-feu ne tient qu’à un fil », a déclaré le chef de l’exécutif américain à la presse depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche.

Donald Trump a estimé que les discussions reposaient essentiellement sur un accord de principe visant à garantir « l’absence d’armes nucléaires en Iran sur une longue période », regrettant, toutefois, que Téhéran peine à concrétiser ses engagements.

Les responsables iraniens avaient initialement exprimé leur accord avec Washington avant de « revenir sur leur parole », a-t-il affirmé.

Le président américain a, en outre, affirmé que les Etats-Unis sortiraient complètement vainqueurs de la guerre contre l’Iran, promettant que l’Iran ne se dotera jamais de l’arme nucléaire.

« Nous aurons une victoire complète. Nous avons déjà eu, en théorie, une victoire complète d’un point de vue militaire », a soutenu M. Trump, estimant que la marine iranienne est hors d’état de fonctionner, et que le pays ne dispose plus d’armée de l’air.

Évoquant la stratégie américaine dans le conflit, il a défendu le blocus imposé à l’Iran, qu’il a qualifié de « coup de génie militaire », avant de réaffirmer la supériorité des forces armées américaines. « Nous disposons, de très loin, de la meilleure armée au monde », a-t-il déclaré.

Dimanche, M. Trump a estimé que la réponse de l’Iran à la proposition américaine visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient était « totalement inacceptable ».

Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril, après plusieurs jours de frappes israélo-américaines contre des installations iraniennes et de représailles menées par Téhéran dans la région.

Depuis l’entrée en vigueur de cette trêve, les échanges de propositions entre Washington et Téhéran en vue d’un règlement durable du conflit n’ont, jusqu’à présent, débouché sur aucune avancée majeure.