La diaspora marocaine de France dénonce toute instrumentalisation faite en son nom

Dans un communiqué sous le titre “Halte à l’instrumentation de la diaspora marocaine établie en France”, plus de 130 ONG représentatives de la communauté marocaine établie à travers tout l’Hexagone se sont élevées “contre l’instrumentation de la diaspora au nom de laquelle se sont exprimés, de sorte à induire en erreur l’opinion publique, les signataires” de la tribune sur l’affaire Omar Radi.

Ci-joint le communiqué intégral:

“Halte à l’instrumentation de la diaspora marocaine établie en France

Plus de 130 ONG représentatives de la communauté marocaine établie en France s’élèvent contre l’instrumentation de la diaspora au nom de laquelle se sont exprimés, de sorte à induire en erreur l’opinion publique, les signataires d’une tribune rendue publique le 14 août dernier.

Le 14 août 2020, une tribune mise en ligne par la publication en ligne Orient XXI sous le titre « Halte à l’acharnement contre Omar Radi et la répression de la parole publique au Maroc » était rédigée de telle sorte à ce qu’elle laisse penser qu’elle pouvait être représentative de la voix des Marocaines et Marocains résidant en France.

Ce texte dit dénoncer les « ripostes policières répressives et violentes » à l’encontre des journalistes et des militants de droits de l’Homme que le Maroc chercherait avec « acharnement » à « neutraliser » à coups « d’accusations fallacieuses », de « harcèlement » et « d’intimidation ».

En écrivant : « Nous marocains et marocaines résidant en France, ainsi que nombre d’activistes en France et ailleurs, suivons avec inquiétude cette surenchère menée par l’Etat marocain contre la liberté d’expression (…) », les initiateurs de cette tribune prétendent alerter, au nom de la communauté marocaine établie en France, « les instances internationales quant à cette situation » et appellent « toutes les forces vives démocratiques en France et partout dans le monde à exprimer leur soutien à la cause de la liberté d’expression qu’incarne en ce moment le journaliste Omar Radi ».

Nous, associations de marocaines et de marocains établis en France, représentatives de milliers de nos concitoyens :

– Nous dénonçons avec force la malhonnêteté des initiateurs de cette démarche qui affirment s’exprimer au nom des Marocains (es) ou Franco-Marocains (es) établis en France. Ils ne disposent ni de la légitimité, ni de l’autorité morale pour le faire.

-Nous condamnons les supercheries qu’ils ont utilisées dans l’objectif d’induire en erreur l’opinion publique sur la représentativité de la liste des signataires de ce texte dans laquelle les personnes, qui peuvent se réclamer du Maroc, sont minoritaires.

-Nous constatons avec surprise la présence importante d’organisations tunisiennes ou dirigées par des Tunisiens dans la liste des signataires de cette tribune. Nous considérons que cette ingérence manifeste dans les affaires intérieures du Maroc qui intéressent uniquement les Marocains et eux seuls, est une ligne de conduite qui questionne sur les objectifs que se sont assignées ainsi ces organisations tunisiennes.

-Nous notons avec étonnement que plusieurs structures créées par les séparatistes du Polisario ou qui les soutiennent ont signé cette tribune. Notre stupéfaction est d’autant plus grande que les dirigeants du Polisario font actuellement l’objet d’une action parlementaire européenne pour détournement de l’aide humanitaire, destinée aux populations des camps de Tindouf, sur la base d’un rapport cinglant de l’OLAF, l’Office Européen de Lutte contre la Fraude. Leur chef, Brahim Ghali, est par ailleurs accusé de crimes contre l’humanité et atteintes aux droits de l’Homme, et appelé à en répondre devant la plus haute juridiction espagnole.

-Nous appelons la communauté marocaine établie en France et partout à travers le monde à dénoncer cette démarche malveillante.

La défense des droits de l’Homme et du libre exercice de la presse sont des causes beaucoup trop précieuses pour accepter qu’elles soient instrumentalisées et que les Marocains du Monde servent de paravent pour tenter, de manière perfide, de crédibiliser la diffusion d’informations trompeuses sur le Maroc.”

Liste des premières associations signataires du communiqué :

Dynamic Maroc (Paris) ; Association Citoyenne Solidarité (Evreux) ; Association Maroc, Devoirs et Droits (Paris) ; Association des Tribus Marocaines Sahraouies en Europe (Île-de-France) ; Association Étoiles Solidaires (Montpellier) ; Association Marocaine Al-Karama (Paris) ; Association Amitiés Sans Frontières (Île-de-France) ; Union des Marocains de la Corse-du-Sud ; La Fédération des Associations Marocaines du Monde (regroupant des Marocains de confession musulmane et juive, Levallois-Perret) ; Association Citoyenneté-Développement-Immigration (Hauts-de-Seine) ; Association Le Vivre Ensemble (Avignon) ; Association Al Mohagir (Meudon) ; Association Islam-Salam en France (Neuilly-sur-Seine) ; Association ASDSSI, Action Solidarité et Développement Social d’Idergane (Rhône-Alpes) ; Cercles des Amis de la Fondation de la Maison du Maroc (Paris) ; Association Internationale l’Ambassadrice (Neuilly-sur-Seine) ; Association L’écrit-vint (Val-de-Marne) ; Fédération des Cadres Marocains (PACA) ; Association des Tribus Marocaines Sahraouies en France (Bourgogne-Franche-Comté) ; Association des Femmes Marocaines à Farébersviller (Moselle) ; Association Initiative Développement Humain, AIDH (Île-de-France) ; Association des Marocains de l’Isère (Auvergne Rhône-Alpes) Comité Franco-marocain de Rhône-Alpes ; Observatoire Franco-Marocain de l’Immigration (Hauts-de-France) ; Association Egalité des Femmes Marocaines (Provence-Alpes-Côte d’Azur) ; Association Art et Culture du Monde –ACM (Île-de-France) ; Association des Marocains de Denain (Hauts-de-France) ; Déclic Citoyens (Île-de-France) ; Union des Associations Marocaines d’Alsace-Lorraine (regroupant 40 ONG) ; Association Ismailia d’Europe (Avignon) ; Association El Wahda à Miramas (Bouches-du-Rhône) ; Racines Club Sport et Culture (Hauts-de-Seine), Association Ouled Noumer pour le Développement Durable (Nanterre) ; Fédération des Travailleurs et Commerçants Marocains en France (Île-de-France) ; Association Culturelle et Culinaire de Martigues. (Bouches-du-Rhône) ; Association Essaouira France-Maroc (Rhône-Alpes) ; Association Amame Solidaire et Réforme Franco-Marocaine (Vitry-sur-Seine) ; Association de l’Amitié Franco-Marocaine de Grigny (Île-de-France) ; Association Cultures du Monde France-Maroc (Île-de-France) ; Association Collectif Citoyen Carpentrassien (Vaucluse) ; Association La Maison du Maroc (Carpentras) ; Association des Jeunes Marocains à Istres (PACA) ; Union des Marocains de Bastia ; Union des Marocains de Balagne Ile Rousse (Corse) ; Association des Marocains de Vernon (Normandie) ; Association Maghreb Culture à Louviers (Normandie) ; Association des Maghrébins à Mezzavia (Corse) ; Association Arc en Ciel (Val-de-Reuil, Eure) ; Association des Travailleurs et Commerçants Marocains d’Arras (Hauts-de-France) ; Association CSCBM, Centre Sociaux Culturels du Bassin Méditerranéen (Val-de-Reuil, Eure) ; Union des Marocains de Bravona (Haute-Corse) ; Association de Coopération et de Relation Internationale (ACRI) ; Association Essalam à Gaillon (Eure) ; Association AMVA à Pîtres (Eure) ; Association Culturelle et Sportive, (Hauts-de-France) ; Association des Transporteurs Routiers France-Maroc (Montpellier) ; Association des Travailleurs et Commerçants Marocains de Lille-Nord ; Association Culturelle Marocaine de Normandie (Rouen) ; Association Coopération Fraternité (Seine-Maritime) ; Association Culturelle des Marocains de Forbach (Grand-Est) ; Association Multiculturelle des Marocains de Vimoutiers (Normandie) ; Association des Marocains de La Ferté-Macé (Orne) ; Association des Marocains d’Alençon et sa région (Orne) ; Association des Marocains d’Honfleur (Calvados) ; Association Culturelle des Marocains de Lisieux (Orne) ; Association Culturelle Al Rahma (Orne) ; Union des Marocains de Corte (Haute-Corse) ; Association Culturelle Marocaine d’Aléria (Haute-Corse) ; Union des Marocains de Ghisonaccia (Corse) ; Association Sportive et culturelle des Marocains d’Ajaccio ; Association des Marocains de Saint-Avold (Lorraine) ; Association culturelle des Marocains de Sartène-Propriano (Corse) ; Association Lieu de Culture à Finosello (Ajaccio) ; Association IDT-Bouge (Maubeuge) ; Association Union ; France-Maroc à Mons-en-Barœul (Métropole européenne de Lille) ; Association Al Fatih (Loire-Atlantique) ; Association internationale Coup d’Eclats (Carpentras) ; Association Marocaine Culturelle de Porto-Vecchio (Corse) ; Association Les Enfants et les Amis du Maroc (Clermont-Ferrand) ; Association Marocaine Tolérance à Ghisonaccia (Corse) ; Association Entraide et Education à Aléria (Corse) ; Association La voie de l’Espoir à Brétigny (Île-de-France) ; Association Marocaine Culture et Education à Egly (Île-de-France) ; Association Culturelle des Marocains de la commune d’Etampes (Île-de-France) ; Association des Retraités Marocains à Cholet (Maine-et-Loire) ; Union des Marocains de Cholet (Maine-et-Loire) ; ASSOCIATION AFAK EUROPE (Île-de-France) ; Association culturelle Ouverture-Rassemblement, ACOR (Loire-Atlantique) ; Association Toulouine Euro-Maroc (Seine-et-Marne) ; Association culturelle marocaine Mawazine de Roubaix, (Hauts-de-France).”