Maroc: l’ONDA lance un grand chantier pour un nouveau terminal à l’aéroport de Casablanca

L’ONDA-Maroc lance la construction d’un nouveau terminal en mode HUB. Unique en son genre, ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie «Aéroports 2030», et est une véritable prouesse technique. D’une capacité de 20 millions de passagers par an, il devrait voir le jour en 2029. Coût de l’investissement estimé : 15 milliards de dirhams.

L’Office National des Aéroports -ONDA- s’apprête à lancer un grand chantier pour un nouveau terminal à l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Ce projet constitue une véritable prouesse technique et un chef d’œuvre architectural, représentant une révolution infrastructurelle sans précédent dans le secteur aéroportuaire marocain.

Conçu comme un manifeste architectural, le nouveau terminal de Casablanca puise son inspiration dans les forces naturelles de l’océan Atlantique. Les lignes courbes et fluides de son architecture évoquent la puissance et la délicatesse du mouvement de l’eau, symbolisant l’équilibre entre force et sérénité. Ce terminal incarne la vision d’un « Maroc, porte de l’Atlantique » où la fluidité des formes résonne avec l’énergie des vagues. Les vastes espaces ouverts, inspirés par l’horizon sans limite de l’Atlantique, traduisent l’aspiration du Maroc à s’imposer comme un carrefour stratégique des échanges mondiaux.

Conçu en forme de « H », ce projet ambitieux vise à répondre aux exigences d’un fonctionnement HUB conforme aux standards internationaux, notamment en termes de temps de connexion de traitement des bagages et de taux d’utilisation des passerelles. Il permettra également de répondre aux besoins de l’évolution prévisionnelle du trafic aérien, en particulier celui lié au programme de développement de Royal Air Maroc.

Ce nouveau terminal sera connecté à la ligne à grande vitesse (LGV) entre Kenitra–Marrakech, offrant aux voyageurs un accès rapide et fluide vers les principales villes du Maroc. À l’image des plus grands aéroports internationaux tels que Paris-Charles de Gaulle, Londres-Heathrow ou encore Hong Kong International, cette infrastructure moderne vise à renforcer l’intermodalité des transports et à améliorer l’expérience des passagers. Cette connexion ferroviaire permettra non seulement de réduire considérablement les temps de trajet entre Casablanca et d’autres pôles stratégiques, mais aussi de soutenir la croissance du trafic aérien en facilitant l’accès à l’aéroport pour les voyageurs nationaux et internationaux.

Le nouveau terminal comprendra également une nouvelle piste parallèle de 3700 m sur 45 m avec ses voies de circulation et les infrastructures aéronautiques associées ; ainsi que des parkings avions ; une nouvelle tour de contrôle d’une hauteur d’environ 42 m.

Les différentes composantes du terminal offriront une expérience qualitative entièrement réinventée aux voyageurs, optimisant leur mobilité, leur confort et leur accueil. Il sera disposé sur trois niveaux principaux et intègrera une oasis de verdure, des zones de commerce, une grande zone de Duty Free, des salons VIP et un hôtel, tous dotées de vues imprenables sur les pistes.

Les différents appels d’offre pour la construction seront lancés dans les mois à venir. Celui du terrassement a déjà été lancé. La livraison du nouveau terminal est prévue en 2029.

Avec ce projet iconique, l’ONDA réaffirme ses ambitions pour répondre aux nouveaux défis du pays, notamment en préparation à la Coupe du Monde de football 2030. Il concrétise la nouvelle stratégie « Aéroport 2030 », marquant une véritable révolution en termes d’infrastructures aéroportuaires au Maroc et contribue à renforcer la position du Maroc comme Hub stratégique pour les échanges mondiaux.

L’identité marocaine dans toute sa diversité

Le nouveau terminal ne se limite pas à son rôle d’infrastructure de transport. Il s’impose comme la porte d’entrée du Maroc, une représentation contemporaine de l’identité culturelle marocaine dans toute sa diversité. L’architecture puise dans les formes, les couleurs et les matériaux qui reflètent la diversité du Royaume : les motifs géométriques d’inspiration andalouse, les tapis berbères des montagnes de l’Atlas et les arcs élégants des médinas se fondent dans une vision harmonieuse et avant-gardiste.

Des oasis et des palmiers, pour une halte sereine

Les jardins occupent une place centrale dans le projet du terminal. En intégrant deux zones arborées et végétalisées, sous forme d’oasis, au sein de l’aéroport, l’ONDA entend offrir aux voyageurs une expérience immersive, moderne, valorisant le patrimoine naturel marocain. Ces oasis offrent un contraste apaisant avec l’architecture contemporaine et moderne du terminal et créent un espace de calme et de décompression avant ou après un vol, un environnement où les voyageurs sont invités à se détendre et à profiter d’une halte sereine.

Une ode à l’architecture marocaine traditionnelle

La toiture recouvrant le terminal représente un véritable chef-d’œuvre architectural. Le calepinage du « soffite », les parties en surplomb, se réfère au « bejmat ». Il est conçu avec une trame hexagonale, revêtue d’ocre, telle une ode à l’architecture marocaine traditionnelle et un hommage aux provinces du Sud. Cette référence au zellige en terre cuite apporte également une touche chaleureuse et accueillante à l’aéroport, avec une texture subtile et naturelle, contrastant avec la contemporanéité du geste architectural.