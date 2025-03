Aéroport Casablanca: le double contrôle remplacé par des portillons automatiques

L’Office National Des Aéroports (ONDA) a annoncé la suppression du double contrôle au départ et à l’arrivée des passagers internationaux, ainsi que la mise en place de portillons automatiques à l’aéroport Casablanca Mohammed V.

« Le double contrôle au départ et à l’arrivée des passagers internationaux, qui imposait aux voyageurs de présenter leur passeport une deuxième fois après l’apposition du tampon d’entrée, a été supprimé ce week-end à l’aéroport de Casablanca Mohammed V, grâce à la mise en place de portillons automatiques, permettant un contrôle plus rapide et sécurisé », précise l’ONDA dans un communiqué.

Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre du déploiement de la stratégie Aéroports 2030, a été rendue possible grâce aux efforts conjugués des équipes de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), de la Direction de l’Immigration et de la Surveillance des Frontières au ministère de l’Intérieur et de l’ONDA, poursuit la même source.

Avec cette modernisation, les passagers bénéficieront d’un passage plus fluide aux frontières, réduisant ainsi les files d’attente et améliorant l’expérience du voyage.

Cette mesure sera progressivement étendue à l’ensemble des aéroports du Royaume avant la saison estivale, le temps que chaque infrastructure aéroportuaire soit équipée de ces nouveaux dispositifs.

L’objectif de l’ONDA reste de conjuguer efficacité et sécurité, en adoptant des solutions technologiques avancées pour accompagner la croissance du trafic aérien international, tout en garantissant un contrôle optimal aux frontières, conclut le communiqué.