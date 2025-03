Chine: Baidu lance deux nouveaux modèles d’IA pour concurrencer DeepSeek

Le géant technologique chinois Baidu a annoncé dimanche le lancement de deux nouveaux modèles d’intelligence artificielle (IA), dont l’un rivalise, selon l’entreprise, avec celui de la start-up DeepSeek.

« ERNIE X1 offre des performances équivalentes à celles de DeepSeek R1 pour seulement la moitié du prix, » a indiqué Baidu à propos de l’un de ses nouveaux modèles.

ERNIE X1 présente « des capacités plus puissantes de compréhension, de planification, de réflexion et d’évolution, » et serait le premier modèle de réflexion profonde capable d’utiliser des outils de manière autonome, affirme la même source.

Quant au deuxième modèle, ERNIE 4.5, il dispose d’une « excellente capacité de compréhension multimodale » et « possède des compétences linguistiques plus avancées, avec des capacités de compréhension, de génération, de logique et de mémoire considérablement améliorées.

« Baidu affirme également que ce modèle possède un « quotient émotionnel (QE) élevé », lui permettant de comprendre les mèmes Internet et les caricatures satiriques.

Les systèmes d’IA multimodaux, comme ceux développés par Baidu, peuvent traiter et intégrer divers types de données, notamment du texte, des vidéos, des images et de l’audio, et convertir le contenu entre ces différents formats.

Lors des travaux des « Deux Sessions », réunions annuelles de l’Assemblée nationale populaire (ANP) et de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) (4-11 mars), l’innovation technologique a été qualifiée par les principaux dirigeants chinois de « nouvelle force productive » essentielle au développement national.

Le soutien au développement du secteur privé constitue un axe essentiel de cette orientation, particulièrement au regard du succès de DeepSeek.