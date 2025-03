Le conseiller du Président palestinien salue le soutien constant du Roi Mohammed VI à la cause palestinienne

Le conseiller du Président palestinien Mahmoud Abbas pour les Affaires religieuses, Mahmoud El Habach, a salué, jeudi à Rabat, le soutien soutenu du Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à la cause palestinienne sur tous les plans.

Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le responsable palestinien a exprimé sa considération au Maroc pour ses positions en soutien à la cause palestinienne, « une question centrale pour S.M le Roi.

M. El Habach a également souligné que les initiatives de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif reflètent « les efforts et l’appui précieux du Royaume du Maroc à la cause palestinienne, que ce soit sur les plans religieux, politique ou humanitaire ».

Dans ce sens, il a salué les efforts déployés par le Maroc, conformément à la légalité internationale, pour « instaurer une paix juste et globale pour l’ensemble des pays de la région », réitérant sa fierté pour le soutien indéfectible du Roi Mohammed VI et ses positions constantes en faveur de la cause palestinienne, « lesquelles se renforcent à la faveur de la coopération entre les deux pays et leurs peuples frères ».