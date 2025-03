Pour la 1ere fois, l’opération nationale « Ramadan 1446 » a recours aux données socio-économiques des ménages

L’opération nationale « Ramadan 1446 », lancée lundi, sur Hautes Instructions Royales, par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, se distingue par le recours, pour la première fois, aux données socio-économiques des ménages enregistrés au Registre Social Unifié (RSU), a souligné la directrice des projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Mme Souad Boulouiz.

Les données du RSU ont permis l’actualisation, par le ministère de l’Intérieur, des listes des ménages bénéficiaires de l’opération de soutien alimentaire, a poursuivi Mme Boulouiz, notant que le recours à ce système d’information national est destiné à déterminer l’éligibilité des ménages à bénéficier du soutien alimentaire et à améliorer l’efficacité et l’efficience des différents programmes sociaux.

Et d’ajouter que cette année, l’opération « Ramadan 1446 » bénéficie à un million de ménages, dont 74 % résidant en milieu rural.

De son côté, la directrice de communication à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Mme Sanae Dardikh, a affirmé que cette opération, mise en œuvre par la Fondation, représente chaque année l’occasion de perpétuer les valeurs de générosité et d’entraide qui lient les différentes franges de la société marocaine envers les catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

A noter que l’opération « Ramadan 1446 », qui mobilise une enveloppe budgétaire globale de 330 millions de dirhams, porte sur la distribution de 34.280 tonnes de produits alimentaires (farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, vermicelle, lentilles et thé), en vue d’apporter aide et réconfort aux populations en situation de vulnérabilité.

Organisée avec le soutien financier du ministère de l’Intérieur et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, cette opération s’inscrit en droite ligne du programme humanitaire mené par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et ayant pour objectif d’apporter soutien aux personnes qui en ont le plus besoin, tout en valorisant la culture de solidarité.