Rabat : clôture de la 36e session ordinaire du Conseil Supérieur des Ouléma

Cette séance de clôture, qui a suivi les réunions des Commissions et l’élaboration des rapports, s’est déroulée en présence du ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, et du Secrétaire général du Conseil, Mohamed Yssef.

Elle a été marquée par la lecture d’un message soumis à Amir Al-Mouminine, le Roi Mohammed VI.

Cette session, qui marque une étape importante, a planché sur l’étude et l’examen de plusieurs questions, notamment le programme de commémoration du 15e siècle de la naissance du Prophète Sidna Mohammad, que la Paix et le Salut soient sur Lui, à la lumière de la Lettre Royale, a déclaré à la presse le directeur de la Direction du suivi des activités des Conseils locaux des Ouléma au sein du Conseil supérieur des Ouléma, Mohcine Igoujim.

Elle a débouché entre autres sur l’organisation d’un colloque international mettant en lumière la Sira du Prophète et la poursuite de la vérification de l’ouvrage « Ach-chifa » du Cadi Ayyad, aux côtés d’autres ouvrages relevant du domaine de la Sira.

Concernant le bilan de l’autorité chargée de la Fatwa entre les deux sessions, notamment l’émission de la Fatwa sur la Zakat, M. Igoujim a précisé qu’une attention toute particulière a été accordée à cette question dans les débats des Ouléma, à la lumière des dernières évolutions et des transactions contemporaines, qui requièrent un éclairage jurisprudentiel prenant en compte les dimension sociale et solidaire.

Il a relevé que le Conseil, à travers l’examen des différents points inscrits à l’ordre du jour de cette session, entend élaborer un discours solide et équilibré, reposant sur les valeurs du juste milieu et destiné à l’ensemble de la société.

De son côté, le directeur de la Direction du Tabligh au Conseil, Mohamed Derkaoui, a expliqué que les Commissions ont planché sur la nouvelle phase du plan de communication « Tasdid At-Tabligh », fondée sur une vision de terrain bien ficelée à travers la communication directe des ouléma avec les citoyens pour les orienter et les guider dans les affaires aussi bien religieuses qu’en rapport avec leur quotidien tout en renforçant la culture de solidarité.

Ce plan attache une attention particulière aux questions de la famille, que les ouléma ont abordées sous les angles religieux, juridique, judiciaire et éthique suivant un programme rigoureux, sous la supervision des Conseils régionaux et locaux, en coordination avec les différents acteurs, a-t-il indiqué.

Les Commissions du Conseil ont examiné les questions inscrites à l’ordre du jour, à savoir l’adoption du programme d’action annuel du Conseil et des Conseils des Ouléma (2025-2026), la discussion du programme de commémoration du 15e siècle de la naissance du Prophète, que la Paix et le Salut soient sur Lui à la lumière de la Lettre Royale, en plus de la programmation des domaines d’intervention sur le terrain dans le cadre du plan de communication.

Les travaux du Conseil ont été consacrés aussi au bilan de l’autorité chargée de la Fatwa entre les deux sessions, ainsi qu’à la Fatwa sur la Zakat qu’elle a émise sur ordre du Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, au suivi des travaux scientifiques confiés à la Commission de valorisation du patrimoine et à la Commission des études et des recherches, outre l’examen de la gestion du budget du Conseil Supérieur des Ouléma et des Conseils des Ouléma au titre de l’année financière 2026.

Cette session d’automne se tient conformément aux dispositions du Dahir 1.03.300 du 02 Rabii I 1425 de l’Hégire (22 avril 2004), portant réorganisation des Conseils des Ouléma tel qu’il a été modifié et complété, notamment le premier alinéa de l’Article 4, ainsi qu’en application des dispositions du Dahir n° 1.04.231 du 7 Moharram 1426 de l’Hégire (16 février 2005), portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur des Ouléma, notamment ses articles 5 et 6.

La session se tient également en application des Dahirs n° 1.23.47 et n° 1.23.48 promulgués le 26 Dou Al Kiada 1444 H (15 juin 2023).