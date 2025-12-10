Maroc: 22 mors dans l’effondrement de deux immeubles à Fès

Vingt-deux personnes ont trouvé la mort et seize autres ont été blessées à divers degrés de gravité dans l’effondrement à Fès, une ville du centre nord du Maroc, de deux immeubles contigus, habités par huit familles, dans la nuit de mardi à mercredi, selon un bilan provisoire des autorités locales de la préfecture de Fès.

Les deux immeubles de quatre étages sont situés au quartier Al Moustakbal, secteur Al Massira à Fès.

Aussitôt informés, les autorités locales et sécuritaires et les services de la Protection civile se sont rendus sur les lieux pour procéder aux opérations de recherche et de sauvetage, tandis que toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises, dont la sécurisation de la zone des deux bâtiments effondrés et l’évacuation des habitants des maisons avoisinantes, en vue de garantir la sécurité de la population en cas d’éventuels risques qui pourraient menacer leur vie.

Les blessés ont été évacués vers le Centre Hospitalier Universitaire de Fès pour recevoir les soins nécessaires, alors que les opérations de recherche se poursuivent toujours pour sauver et secourir d’autres personnes qui pourraient être ensevelies sous les décombres, précise-t-on de même source.