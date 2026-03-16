Municipales en France : après le scrutin de dimanche, l’heure aux alliances pour préparer le deuxième tour

Les scores obtenus par les différents candidats avec des rapports de force contrastés laissent présager d’une campagne intense pour le deuxième tour notamment dans les grandes villes qui s’apprêtent à vivre une semaine au rythme des alliances, fusions ou désistements, avec comme mot d’ordre : gagner ou faire barrage.

Les tractations s’annoncent particulièrement compliquées à Paris, Lyon et Marseille où la course pour l’hôtel de ville est très disputée entre les candidats en lice.

A Paris, l’ancienne ministre de la Culture Rachida Dati, candidate LR (Les Républicains-droite) a pu être réélue dès le premier tour comme maire du 7e arrondissement avec 58,77% des voix, mais reste devancée par le socialiste Emmanuel Grégoire pour briguer le poste de maire de la capitale (25,46% contre 37,98%).

A Lyon, le maire écologiste sortant, Grégory Doucet, a créé la surprise face à l’ancien patron de l’Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas, grand favori des sondages, soutenu par la droite et le centre. Les deux hommes sont à égalité à 36,80%, selon les dernières estimations, mais la dynamique est vraiment du côté de l’écologiste, selon les analystes.

A Marseille, c’est le maire socialiste sortant, Benoît Payan qui est arrivé en tête, devançant légèrement son rival RN, Franck Allisio (35,6% contre 35,1%). Ils sont suivis par Sébastien Delogu (LFI) (12,4%) et la candidate LR, Martine Vassal (12,8%), qui pourront basculer le scrutin.

D’autres grandes villes affichent également des résultats inattendus, à l’instar de Nice qui a vu Eric Ciotti, le patron de l’Union des droites pour la République (UDR), dominer le scrutin avec 43,4 % des suffrages, devançant largement le maire sortant, Christian Estrosi, avec plus de dix points. Celui qui arrivait en tête lors de chaque scrutin municipal depuis 2008, se retrouve cette fois en deuxième position, avec 30,9 % des suffrages.

A Bordeaux, c’est un économiste sans étiquette, Philippe Dessertine, qui crée la surprise en frôlant la barre des 20%.

Parmi les 12 ministres qui se présentent aux élections municipales, la liste divers droite sur laquelle le Premier ministre, Sébastien Lecornu, figurait en troisième place à Vernon (Eure) l’emporte dès le premier tour, avec 59,54% des voix, tandis que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, en seconde position sur la liste de Doriane Bécue, maire sortante divers droite à Tourcoing (Nord), arrive en tête avec 47,64% des suffrages.

Au total, huit membres du gouvernement ont vu leur liste remporter les élections dès le premier tour, tandis que trois sont qualifiés pour le second tour, le 22 mars.

Près de 48,7 millions d’électeurs étaient appelés, dimanche, aux urnes pour le premier tour des élections municipales. Le taux de participation était estimé à 57,6%, en hausse par rapport au scrutin de 2020 (organisé en pleine pandémie de Covid), mais en baisse par rapport à celui de 2014.

Le second tour se déroulera, dimanche prochain, pour un scrutin où un total de 900.000 candidats se présentent dans plus de 34.000 municipalités.