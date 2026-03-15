Football : la Marocaine Lamia Boumehdi nommée sélectionneuse de l’équipe féminine jordanienne

L’instance rappelle la riche carrière de la technicienne marocaine dans les domaines de l’entraînement et de la gestion technique. Elle a notamment dirigé l’équipe féminine du TP Mazembe en République démocratique du Congo entre 2022 et 2025, et a également entraîné la sélection féminine de la RDC en 2025 tout en supervisant l’académie de football du club.

Boumehdi a par ailleurs fait partie de la Direction technique nationale de la Fédération royale marocaine de football entre 2016 et 2022, où elle a contribué à la mise en œuvre de programmes de formation et de qualification des entraîneuses au Maroc.

Au cours de sa carrière, elle a également dirigé plusieurs sélections nationales de jeunes et a occupé le poste de sélectionneuse de l’équipe nationale féminine du Maroc en 2020.

Titulaire de plusieurs diplômes d’entraîneur reconnus par la Confédération africaine de football (CAF), dont la licence CAF A, Boumehdi est également conférencière agréée auprès de l’instance continentale.

Elle compte à son actif plusieurs distinctions, dont le sacre en Ligue des champions féminine de la CAF avec le TP Mazembe en 2024, ainsi que le prix de meilleure entraîneuse de football féminin en Afrique pour les années 2024 et 2025. Elle a également été nommée parmi les trois meilleurs entraîneurs en Afrique en 2025.