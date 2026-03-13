Un soldat français mort lors d’une attaque en Irak

Il s’agit d’un adjudant-chef du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces « mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak », a précisé sur X M. Macron qui adresse « toute l’affection et la solidarité de la Nation » à la famille du défunt et ses frères d’armes.

Plusieurs militaires français ont également été blessés, selon le chef de l’Etat français.

« Cette attaque contre nos forces engagées dans la lutte contre Daech depuis 2015 est inacceptable. Leur présence en Irak s’inscrit dans le strict cadre de la lutte contre le terrorisme. La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques », a insisté M. Macron.

À la suite des tirs de missiles et de drones visant Chypre, la France, rappelle-t-on, a renforcé sa présence militaire en Méditerranée orientale en déployant plusieurs moyens navals et aériens.