Sommet européen les 19 et 20 mars à Bruxelles

Selon la lettre d’invitation adressée aux dirigeants européens par le président du Conseil, Antonio Costa, les Vingt-Sept doivent discuter de l’escalade militaire dans la région du Moyen Orient, en particulier de la situation en Iran, ainsi que des réponses européennes face à ses conséquences géopolitiques et économiques, notamment sur les prix de l’énergie et la sécurité énergétique.

Les dirigeants européens aborderont également la situation en Ukraine et le soutien de l’UE à Kiev ainsi que la poursuite des efforts en faveur d’une paix juste et durable dans ce pays.

Le sommet sera aussi l’occasion d’évoquer la situation au Liban, à Gaza et en Cisjordanie et discuterait avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de la défense du multilatéralisme dans un contexte international jugé préoccupant.

Les dirigeants européens examineront par ailleurs les efforts visant à renforcer la préparation de l’Europe en matière de défense, ainsi que les avancées du programme de compétitivité de l’Union européenne, appelé « One Europe, One Market », et les premières discussions sur le futur budget pluriannuel de l »UE pour la période 2028-2034.

La réunion doit débuter jeudi matin par l’échange traditionnel avec la présidente du Parlement européen, suivi d’une rencontre avec la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et le président de l’Eurogroupe, Kyriakos Pierrakakis.