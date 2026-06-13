Le chef du gang vénézuélien Tren de Aragua éliminé dans une frappe américaine

Le président américain, Donald Trump, a annoncé que l’armée américaine a tué le chef du gang vénézuélien Tren de Aragua, l’une des principales organisations criminelles d’Amérique latine, lors d’une opération militaire menée en coordination avec le Venezuela.

« Le Commandement sud des États-Unis a mené une frappe rapide et létale pour éliminer Nino Guerrero, le tristement célèbre chef de Tren de Aragua », a déclaré le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social.

Il a indiqué que l’opération avait été conduite « en étroite coordination » avec le Venezuela, dirigé par la présidente par intérim Delcy Rodriguez depuis la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis en janvier dernier.

« Les terroristes du Tren de Aragua n’ont plus de refuge au Venezuela ni ailleurs », a ajouté Donald Trump.

La publication est accompagnée d’une courte vidéo montrant une vue aérienne d’un bâtiment au toit vert entouré de végétation, avant qu’une explosion ne provoque un épais nuage de fumée.

Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero (« enfant guerrier »), 42 ans, avait été inculpé par un tribunal à New York en 2025 pour avoir ordonné, dirigé et facilité des actes de terrorisme et de violence aux Etats-Unis. Il se trouvait depuis en fuite.

Le Tren de Aragua est considéré par les Etats-Unis comme une organisation terroriste. Il est accusé de traite d’êtres humains, d’assassinats, d’enlèvements, de vols, de trafic de drogue et d’extorsion.