Histoire de l’art: la culture marocaine à l’honneur au château de Fontainebleau

La culture marocaine dans toute sa richesse et sa diversité s’est emparée du château de Fontainebleau qui met à l’honneur le Royaume à l’occasion de la 15e édition du festival de l’Histoire de l’art, rendez-vous de référence dans le paysage culturel européen.

La séance inaugurale du festival, lancé officiellement vendredi par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et son homologue française, Catherine Pégard, a été une occasion pour les organisateurs et leurs partenaires marocains de souligner la portée symbolique de la célébration du Maroc lors de cette édition qui offre une vitrine exceptionnelle à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel national.

L’ambassadeure de SM le Roi en France, Samira Sitail, s’est réjouie du choix du Royaume comme le premier pays arabe et africain invité par ce prestigieux festival, « un pays pluriel où les civilisations se rencontrent, superposent et s’enrichissent mutuellement ».

« Notre identité a été forgée par un dialogue millénaire entre les cultures, les apports arabes, les traditions juives, les influences africaines et les échanges constants avec l’Europe. Cette richesse se reflète dans nos cultures, nos arts, nos savoir-faire et dans la créativité de nos artistes », a relevé Mme Sitail.

Et d’ajouter que « la créativité de nos artistes contemporains, le festival en donnera un très bel aperçu » qui « sera le plus éclairant possible pour tous les publics qui fréquenteront cette manifestation dans les trois prochains jours à travers sa riche programmation ».

La diplomate a, également, relevé la pertinence de la thématique de la mode choisie pour ce rendez-vous devenu au fil des années un espace majeur de rencontre entre les arts, les savoirs et les cultures, mettant en avant la place de la mode dans la culture marocaine comme en témoigne la récente inscription du caftan marocain au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

Du côté des organisateurs, la présidente du Château de Fontainebleau, Marie-Christine Labourdette, a souligné que « la mise à l’honneur pour la première fois au Festival de l’histoire de l’art d’un pays du continent africain, du Maroc, revêt une portée symbolique ». « Inviter le Maroc, carrefour de civilisation, permet de penser à l’histoire de l’art contemporaine comme un espace vivant de dialogue, d’influence et de résonance », a-t-elle expliqué.

En optant pour la mode comme thématique centrale de cette édition, le Festival témoigne de récentes évolutions de l’histoire de l’art, a-t-elle relevé.

Même son de cloche chez Anne-Solène Rolland, directrice générale de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), qui corganise avec le Château de Fontainebleau l’événement, sous l’égide du ministère français de la culture.

« En invitant le Maroc, premier pays du continent africain, premier pays du monde arabe invité à ce festival, nous affichons une ambition que l’INHA partage pleinement, affirme l’ouverture de l’Histoire de l’Art à d’autres horizons géographiques, contribue à une histoire de l’art globale, attentive à la pluralité des regards des centres de création et de recherche », a-t-elle fait observer.

Cette édition, met en lumière la place du Maroc comme « un espace de dialogue, de carrefour entre le continent africain, le monde arabe, l’Europe et la Méditerranée », a-t-elle détaillé, notant que « la grande diversité culturelle du Maroc, cet espace de dialogue, sera ce weekend mise en avant par une nombreuse délégation de chercheurs, professionnels du patrimoine, artistes ».

Représentant le ministère français de la culture, la directrice générale des patrimoines et de l’architecture, Delphine Christophe, a évoqué pour sa part une édition historique du festival qui fait « un grand choix de coopération culturelle » en mettant à l’honneur le Royaume, à même d’ouvrir de nouvelles perspectives et de contribuer à écrire une page de l’histoire de l’art global.

Le maire de Fontainebleau, Julien Gondard, a également loué cette initiative, soulignant que sa ville « a le plaisir de mettre à l’honneur le Royaume du Maroc en tant qu’invité », d’autant plus que « c’est la première fois dans l’histoire du Festival qu’un Etat africain occupe cette place ».

Dans une déclaration à la presse en marge de séance inaugurale, le président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Driss El Yazami, a mis en avant le soutien du CCME en tant que partenaire de ce festival organisé dans un lieu historique emblématique de la région parisienne qui compte la plus forte communauté marocaine de France.

Il a exprimé l’espoir que les Marocains et les Marocaines de France y viendront nombreux pour « retrouver une partie de l’histoire du Maroc, de son histoire matérielle et immatérielle mais aussi pour découvrir de grands créateurs ». M. El Yazami a évoqué à cet égard une programmation très riche, couvrant divers domaines culturels marocains (arts plastiques, la danse, l’archéologie, etc.).

La conférence inaugurale a été donnée par Salima Naji, artiste, architecte et anthropologue, lauréate du Prix international 2025 des femmes architectes. La conférencière a focalisé son intervention sur l’histoire de l’art et sa capacité de « réunir les champs », y compris l’architecture et les objets (or, parures, vêtements etc.», en cohérence avec la thématique de la mode au cœur de cette édition.

Organisé avec le soutien du CCME, de l’ambassade du Royaume en France et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le festival de Fontainebleau, offre au public un voyage exploratoire au fil de l’histoire de l’art au Maroc, de la préhistoire à la création contemporaine, mettant en lumière un patrimoine archéologique exceptionnel, des traditions artistiques séculaires et des expressions culturelles en constante évolution.

À travers plus de 300 rendez-vous culturels et scientifiques ouverts à tous, cet évènement se veut un espace privilégié de dialogue, de réflexion et de découverte.