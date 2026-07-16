Le Premier ministre français Sébastien Lecornu est arrivé mercredi soir à Rabat pour une visite officielle, accueilli par son homologue Aziz Akhannouch.

15e RHN Maroc-France : une première depuis 2019 pour consolider le partenariat

Une arrivée avec les honneurs militaires

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu est arrivé, mercredi soir, à l’aéroport de Rabat-Salé, pour une visite officielle dans le Royaume au cours de laquelle il co-présidera, jeudi, avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, la 15e session de la Réunion de haut niveau Maroc-France. Accompagné d’une douzaine de ministres, dont ceux des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et de l’Intérieur, Laurent Nuñez, Sébastien Lecornu a été accueilli à l’aéroport avec les honneurs militaires vers 22h00 par le Premier ministre marocain et plusieurs membres de son gouvernement.

Baitas, Seghrouchni et le wali de Rabat présents

M. Lecornu a également été salué par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra et gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed El Yacoubi.

Un premier déplacement international depuis sa prise de fonction

Il s’agit du premier déplacement international de Sébastien Lecornu depuis sa prise de fonction à l’automne 2025. Le chef du gouvernement français arrivait du Qatar, où il s’était rendu pour présenter les condoléances de la France après la mort de l’ancien émir, cheikh Hamad ben Khalifa al-Thani.

Une rencontre de haut niveau, une première depuis 2019

La tenue de la 15e session de la Réunion de haut niveau Maroc-France, une première depuis 2019, intervient en consécration du partenariat d’exception renforcé liant le Maroc et la France, sous la conduite des deux chefs d’État, le Roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron.

Un entretien bilatéral et un déjeuner offert par le Roi

Sébastien Lecornu doit avoir jeudi matin un entretien bilatéral avec Aziz Akhannouch, avec lequel il tiendra ensuite un point de presse. Le programme prévoit également une rencontre de haut niveau entre les délégations marocaine et française au ministère des Affaires étrangères, ainsi qu’un dépôt de gerbe au mausolée Mohammed V. Sébastien Lecornu participera ensuite à un déjeuner officiel offert par le Roi Mohammed VI.