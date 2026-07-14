Mondial 2026 : la France éliminée en demi-finale par l’Espagne (2-0)

L’équipe de France a été éliminée en demi-finale du Mondial 2026, battue 2-0 par l’Espagne à Dallas.

L’Espagne se qualifie pour la finale

L’équipe de France s’est inclinée mardi soir face à l’Espagne (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde 2026, au stade de Dallas. Battus, les Bleus ne disputeront pas une troisième finale consécutive et devront se contenter de la petite finale, samedi, face au perdant du match entre l’Angleterre et l’Argentine, prévu mercredi.

Un penalty concédé par Digne, puis un second but de Porro

L’Espagne a ouvert le score dès la 22e minute par l’intermédiaire de Mikel Oyarzabal, sur penalty, après une faute de Lucas Digne sur Lamine Yamal dans la surface. L’attaquant de la Real Sociedad a inscrit son cinquième but du tournoi. Pedro Porro a doublé la mise à la 58e minute, scellant la qualification de la Roja pour la finale.

Une équipe de France diminuée par des blessures

William Saliba, blessé, a dû céder sa place à Maxence Lacroix dès la 30e minute. Adrien Rabiot a été averti d’un carton jaune en première période. En seconde période, Didier Deschamps a procédé à plusieurs changements, faisant entrer Mahamadou Koné à la mi-temps puis Désiré Doué à la 57e minute, sans parvenir à inverser le cours du match.

Mbappé sans but face à la Roja

Meilleur buteur des Bleus dans ce Mondial avec huit réalisations, Kylian Mbappé n’est pas parvenu à trouver la faille face à la défense espagnole. L’attaquant, qui visait un nouveau but pour se rapprocher du record de buts en Coupe du monde détenu par Lionel Messi, reste sur cette marque à l’issue de la rencontre, et tentera d’aller chercher le record lors du match pour la troisième place.

Une deuxième finale pour l’Espagne depuis 2010

Championne d’Europe en titre, l’Espagne dispute sa deuxième finale de Coupe du monde après son sacre de 2010. Les Espagnols avaient déjà éliminé la France en demi-finale de l’Euro 2024 et en demi-finale de la Ligue des nations 2025.