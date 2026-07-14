Forum Maroc-Golfe : appel à un soutien renforcé aux projets innovants des jeunes

Les travaux du Forum Maroc-Golfe sur l’autonomisation économique et sociale des jeunes se sont achevés mardi à Casablanca sur un appel à renforcer le soutien aux projets innovants portés par les jeunes, à travers des mécanismes de financement adaptés, notamment dans les secteurs vert, bleu et numérique. Organisé sur trois jours par le ministère de la Jeunesse en partenariat avec le Secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe, le forum a réuni une centaine de jeunes, d’experts et de responsables institutionnels du Maroc et des pays du Golfe.

Un appel à des mécanismes de financement adaptés

Les travaux du Forum Maroc-Golfe sur l’autonomisation économique et sociale des jeunes se sont achevés mardi à Casablanca sur un appel à renforcer le soutien aux projets innovants portés par les jeunes, à travers la mise en place de mécanismes de financement adaptés, notamment dans les secteurs vert, bleu et numérique.

Organisé sur trois jours par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Jeunesse, en partenariat avec le Secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le forum a réuni une centaine de jeunes, d’experts, de responsables institutionnels et d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial représentant le Maroc et les pays du Golfe.

Un levier stratégique pour le développement durable

Présentant les conclusions des travaux, le président du comité scientifique du Forum, Ahmed Aboukrim, a souligné que les différentes sessions ont mis en évidence le caractère stratégique de l’autonomisation économique et sociale des jeunes, désormais considérée comme un levier essentiel pour relever les défis liés aux mutations économiques, sociales et technologiques et atteindre les objectifs du développement durable.

Il a relevé que les débats ont insisté sur la nécessité d’adopter des approches intégrées articulant éducation, formation, employabilité, entrepreneuriat, innovation et financement, tout en renforçant l’investissement dans le capital humain afin d’améliorer la compétitivité des économies nationales.

Quatre secteurs stratégiques identifiés

Les ateliers ont, par ailleurs, permis d’approfondir la réflexion autour de quatre secteurs stratégiques considérés comme de nouveaux leviers de l’autonomisation économique des jeunes, à savoir l’économie verte, l’intelligence artificielle et la transformation numérique, les énergies renouvelables et l’hydrogène vert, ainsi que l’économie bleue et les ressources en eau.

Des fonds dédiés et des incubateurs spécialisés préconisés

Les recommandations issues des différents ateliers préconisent notamment la création de fonds dédiés au financement des projets innovants des jeunes dans les secteurs vert, bleu et numérique, le renforcement des programmes conjoints de recherche et de formation, le développement d’incubateurs spécialisés, ainsi que l’adoption d’indicateurs communs permettant de mesurer l’impact de ces initiatives sur l’emploi des jeunes, l’innovation et le développement durable.

Les participants ont estimé que la complémentarité entre le Maroc et les pays du Conseil de coopération du Golfe en matière de ressources, d’expertise et de capacités d’investissement offre les conditions nécessaires à l’émergence d’un modèle régional de coopération fondé sur l’innovation, l’économie de la connaissance et le développement durable, au service de l’autonomisation économique et sociale des jeunes.

Les Émirats saluent l’accueil marocain

Intervenant à cette occasion, Salma Khalifa Al Ghafli, cheffe de la délégation des Émirats arabes unis, a salué la qualité de l’organisation du Forum et l’accueil réservé par le Royaume du Maroc aux délégations participantes, mettant en avant la profondeur des relations fraternelles unissant le Maroc et les pays du CCG.

Mme Al Ghafli a souligné que cette rencontre constitue une plateforme privilégiée pour l’échange d’expériences et le développement de partenariats en faveur de l’autonomisation économique et sociale des jeunes, affirmant que l’investissement dans la jeunesse représente le véritable investissement dans l’avenir des nations.

Un hommage rendu aux délégations participantes

La cérémonie de clôture du Forum a été marquée par un hommage rendu aux chefs des délégations des pays du CCG ainsi qu’aux représentants des missions diplomatiques des pays participants, en reconnaissance de leur contribution au succès de cette édition et de leur engagement en faveur du renforcement de la coopération entre le Maroc et les pays du CCG, dans les domaines de la jeunesse et du développement.