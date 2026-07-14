Maroc : le chinois Jiangsu Yunyi Electric investit 66 millions de dollars à Tanger Tech

Le groupe chinois Jiangsu Yunyi Electric a achevé les formalités administratives pour l’implantation de sa première base industrielle marocaine à la Cité Mohammed VI Tanger Tech, avec un investissement de près de 66 millions de dollars. Ce projet illustre l’accélération de la relocalisation industrielle chinoise vers le Maroc et confirme la place grandissante du Royaume dans la recomposition mondiale des chaînes de valeur de l’automobile et de la mobilité électrique.

Une filiale intégralement détenue à Tanger Tech

La décision de Jiangsu Yunyi Electric d’implanter sa première base industrielle marocaine constitue un nouveau signal de l’attractivité croissante du Royaume auprès des industriels chinois. Selon une annonce officielle publiée par la société auprès de la Bourse de Shenzhen, le groupe a achevé, le 3 juillet, les formalités administratives permettant la création de sa filiale intégralement détenue, Yunyi Technology Morocco. L’investissement, évalué à 462,66 millions de yuans, soit près de 66 millions de dollars, sera financé sur fonds propres et couvrira l’ensemble des infrastructures nécessaires au lancement de l’activité industrielle.

Rapprocher la production chinoise du marché européen

Au-delà de son montant, cette opération illustre une tendance plus profonde. Les équipementiers chinois ne recherchent plus uniquement des sites de production compétitifs ; ils cherchent désormais à rapprocher leurs capacités industrielles de leurs principaux marchés. Le Maroc répond précisément à cette logique en offrant un accès rapide à l’Europe, une stabilité institutionnelle, des accords de libre-échange étendus et un environnement industriel déjà structuré autour de la filière automobile.

Des composants stratégiques pour véhicules

La future usine fabriquera plusieurs composants stratégiques destinés aux véhicules, notamment des régulateurs d’alimentation électrique, des redresseurs d’alternateurs, des systèmes d’essuie-glaces ainsi que d’autres équipements automobiles. Le projet prévoit également des activités de commerce international et d’import-export, sous réserve de la validation définitive de son objet social.

Une intégration industrielle de plus en plus poussée

Ce choix n’est pas anodin. Depuis plusieurs années, le Maroc s’efforce de faire évoluer son industrie automobile d’une logique d’assemblage vers une intégration plus poussée des équipements et des composants à plus forte valeur ajoutée. L’arrivée de fournisseurs spécialisés contribue à densifier progressivement cet écosystème et réduit la dépendance vis-à-vis des importations de certaines pièces techniques.

D’après les données du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’automobile demeure le premier secteur exportateur du Royaume, avec plus de 157 milliards de dirhams d’exportations en 2025. Cette performance repose désormais autant sur les constructeurs que sur un réseau d’équipementiers internationaux dont la montée en gamme constitue l’un des principaux leviers de compétitivité.

Le Maroc bénéficie de la recomposition des chaînes de production mondiales

Le choix de Yunyi Electric intervient dans un contexte de profondes mutations de l’industrie mondiale. Les tensions géopolitiques, les perturbations logistiques observées depuis la pandémie et la volonté des industriels de sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement conduisent de nombreuses entreprises asiatiques à multiplier les implantations régionales.

Pour les groupes chinois, cette stratégie permet de contourner les risques liés aux échanges commerciaux internationaux tout en réduisant les délais de livraison vers leurs principaux clients européens. Le Maroc apparaît ainsi comme une solution de proximité, capable d’offrir des coûts de production compétitifs sans renoncer aux standards industriels exigés par les grands constructeurs automobiles.

Cette évolution dépasse d’ailleurs le seul secteur automobile. Elle traduit l’émergence du Royaume comme plateforme industrielle intermédiaire entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique, un positionnement renforcé par les infrastructures portuaires de Tanger Med, régulièrement classé parmi les principaux hubs maritimes de la Méditerranée.

Tanger Tech, l’un des principaux pôles chinois hors d’Asie

L’arrivée de Yunyi Electric s’inscrit dans une dynamique désormais continue. La Cité Mohammed VI Tanger Tech concentre une part croissante des investissements chinois liés à la mobilité électrique et aux nouvelles technologies industrielles.

En mai 2024, Hailiang et Shinzoom avaient annoncé un investissement cumulé de 910 millions de dollars dans des projets liés aux batteries destinées aux véhicules électriques. Quelques mois plus tard, BTR New Material Group lançait un projet de fabrication de matériaux pour cathodes et anodes représentant près de 6 milliards de dirhams d’investissements et plus de 1.150 emplois directs annoncés par les autorités marocaines.