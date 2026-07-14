Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a mis en garde mardi les compagnies aériennes contre tout survol de l’espace aérien saoudien, au lendemain d’une attaque de missiles et de drones houthis contre l’aéroport international d’Abha, en représailles à des frappes visant l’aéroport de Sanaa. Le Conseil de sécurité de l’ONU, réuni en urgence, a exprimé son inquiétude face au risque d’une escalade plus large.

Yémen : les Houthis avertissent les compagnies aériennes contre le survol de l’Arabie saoudite

Une mise en garde qui vise toutes les compagnies aériennes

Le porte-parole militaire des Houthis, le général de brigade Yahya Saree, a mis en garde les compagnies aériennes contre tout survol de l’espace aérien saoudien, dans une déclaration vidéo diffusée sur Telegram. Il a précisé que ces avertissements devaient être pris « au sérieux jusqu’à la levée du blocus de l’aéroport international de Sanaa ».

Une riposte à l’attaque de l’aéroport de Sanaa

Cette mise en garde intervient au lendemain d’une attaque de missiles balistiques et de drones houthis contre l’aéroport international d’Abha, dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite, revendiquée par les rebelles en représailles à des frappes ayant visé l’aéroport international de Sanaa. « L’opération a atteint avec succès ses objectifs », a déclaré Yahya Saree, sans fournir de précisions sur d’éventuelles victimes ou l’étendue des dégâts.

Le gouvernement yéménite, internationalement reconnu, avait affirmé que les frappes contre l’aéroport de Sanaa visaient à empêcher l’atterrissage d’un avion iranien. Les Houthis avaient juré de riposter à cette frappe, qui marque la première escalade majeure entre les rebelles et l’Arabie saoudite après une période de calme relatif.

Riyad affirme avoir intercepté les missiles

Le porte-parole officiel de la Coalition pour le rétablissement de la légitimité au Yémen, dirigée par l’Arabie saoudite, le général de division Turki al-Malki, a écrit sur X que les défenses aériennes avaient intercepté des missiles balistiques lancés par les Houthis en direction du sud du pays, sans fournir davantage de détails.

L’Arabie saoudite tenue « responsable des conséquences »

Yahya Saree a également déclaré que l’Arabie saoudite assumerait la responsabilité des conséquences de cette dernière escalade, ajoutant que les forces houthies prendraient de nouvelles mesures afin de mettre fin à ce que le groupe qualifie de « blocus » de l’aéroport de Sanaa.

Le Conseil de sécurité de l’ONU réuni en urgence

Le Conseil de sécurité de l’ONU, réuni en urgence lundi après-midi pour examiner la situation, a exprimé son inquiétude quant au risque d’une escalade plus large entre les deux camps.