Sur instructions du roi Mohammed VI, le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales, s’est rendu lundi au siège de l’AFRICOM à Stuttgart pour signer un mémorandum d’entente portant sur la création d’un centre conjoint multidomaines de formation et d’expérimentation au Maroc, au profit du continent africain.

Maroc-États-Unis : le général Berrid signe à Stuttgart un mémorandum sur un centre multidomaines

Une visite de travail sur instructions royales

Sur instructions du roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces armées royales, le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone sud, s’est rendu lundi au siège du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (US AFRICOM), à Stuttgart, en Allemagne, à la tête d’une importante délégation, dans le cadre d’une visite de travail.

Un mémorandum pour un centre multidomaines au Maroc

Après avoir passé en revue les différents aspects de la coopération bilatérale, l’inspecteur général des FAR et le général d’armée Dagvin Anderson, commandant de l’US AFRICOM, ont procédé à la signature d’un mémorandum d’entente entre les Forces armées royales et leurs homologues américaines, portant sur la création d’un centre conjoint multidomaines de formation et d’expérimentation au Maroc au profit de l’Afrique, indique un communiqué de l’État-major général des FAR.

Un pôle d’excellence pour les partenaires africains

La création de ce centre vient consolider le leadership sécuritaire du Royaume du Maroc et permettra de renforcer la préparation opérationnelle ainsi que l’interopérabilité conjointes des Forces armées royales avec leurs homologues américaines, ajoute la même source, notant que cette nouvelle structure d’excellence fera également office de pôle d’entraînement et d’expérimentation de premier plan pour les pays partenaires africains, tout en stimulant l’innovation en matière de défense pour faire face aux menaces communes et garantir la stabilité régionale.

Une étape de la feuille de route 2026-2036

Ce mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre de la feuille de route 2026-2036 pour la coopération en matière de défense, signée à Washington le 16 avril 2026 par le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique. Ce document-cadre, adopté à l’occasion de la 14e réunion du Comité consultatif de défense maroco-américain, structure pour la prochaine décennie le partenariat militaire bilatéral et élargit la coopération à de nouveaux domaines tels que l’industrie de défense et la cybersécurité.

250 ans de liens historiques

Il vient confirmer la continuité des liens historiques entre les forces armées des deux pays, basées sur des jalons de confiance mutuelle et de volonté commune en faveur d’un partenariat stratégique afin de faire face aux menaces communes, conclut le communiqué.