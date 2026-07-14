La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) a annoncé avoir réalisé avec succès neuf greffes lamellaires de la cornée en deux jours à l’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa de Casablanca, marquant une étape importante dans le développement de la chirurgie cornéenne de haute spécialisation au sein de la Fondation. Les interventions, menées avec la participation du professeur Eric Gabison, de la Fondation Rothschild, ont permis un transfert d’expertise au profit des équipes médicales de la FM6SS.

FM6SS : neuf greffes lamellaires de la cornée réalisées avec succès à Casablanca

Neuf greffes réalisées en deux jours

La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) a annoncé avoir réalisé avec succès neuf greffes lamellaires de la cornée en deux jours à l’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa, marquant une étape importante dans le développement de la chirurgie cornéenne de haute spécialisation au sein de la Fondation.

Deux techniques de référence : DMEK et DALK

Un communiqué de la FM6SS indique que les interventions comprennent cinq greffes DMEK (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty) et quatre greffes DALK (Deep Anterior Lamellar Keratoplasty), deux techniques de référence permettant de remplacer uniquement les couches cornéennes atteintes.

Plus ciblées que la greffe de cornée traditionnelle, elles offrent une récupération visuelle plus rapide, un meilleur résultat fonctionnel et un risque de rejet réduit, explique la Fondation, soulignant que la DMEK consiste à remplacer exclusivement la fine couche endothéliale de la cornée, tandis que la DALK permet de traiter les atteintes des couches antérieures tout en préservant l’endothélium du patient. Ces approches mini-invasives constituent des standards internationaux pour la prise en charge de nombreuses pathologies cornéennes, poursuit la même source.

Une mission conduite avec un spécialiste international

Cette mission chirurgicale a été conduite avec la participation du professeur Eric Gabison, de la Fondation Rothschild, spécialiste de renommée internationale en chirurgie cornéenne. Au-delà des interventions réalisées, cette collaboration a permis un important transfert d’expertise au profit des équipes médicales de la FM6SS, contribuant au développement de compétences de haut niveau dans ce domaine hautement spécialisé.

Une formation à l’OCT peropératoire

Les chirurgiens ont également été formés à l’utilisation de l’OCT peropératoire, technologie de visualisation en temps réel qui améliore la précision des gestes chirurgicaux et optimise les résultats cliniques. Aujourd’hui considérée comme une référence en chirurgie ophtalmologique, cette technologie constitue un levier majeur pour le développement d’une chirurgie cornéenne de haute précision, relève la Fondation.

Un transfert d’expertise étendu à trois hôpitaux

Cette dynamique de formation a bénéficié non seulement aux équipes de l’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa, mais également aux professionnels de l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Bouskoura et de l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Rabat, dans une logique de diffusion des meilleures pratiques au sein des établissements de la Fondation.