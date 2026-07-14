14-Juillet et Mondial : 70.000 policiers et gendarmes déployés en France, 7.000 à Paris

Un dispositif de sécurité de 70.000 policiers et gendarmes est déployé mardi dans toute la France pour la fête nationale du 14-Juillet et la demi-finale du Mondial 2026 entre la France et l’Espagne. À Paris et son agglomération, 7.000 policiers et gendarmes, épaulés par 2.000 sapeurs-pompiers, sont mobilisés pour sécuriser le défilé militaire sur les Champs-Élysées et prévenir tout débordement en marge du match.

70.000 policiers et gendarmes mobilisés dans le pays

Un très important dispositif de sécurité composé de 70.000 policiers et gendarmes est déployé mardi pour la fête nationale du 14-Juillet et la demi-finale de la Coupe du monde de football France-Espagne en soirée, a annoncé dimanche le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. Invité sur BFMTV, il a précisé que ce dispositif était prévu « pour la journée et la soirée », un chiffre qui s’explique par la superposition inhabituelle du 14 juillet, d’une demi-finale de Mondial et d’un contexte de canicule.

7.000 effectifs et 2.000 pompiers à Paris

À Paris et dans son agglomération, 7.000 policiers et gendarmes, épaulés par 2.000 sapeurs-pompiers, sont déployés mardi pour sécuriser les festivités de la fête nationale, encadrer le défilé militaire et prévenir tout débordement en marge de la demi-finale. Dans le détail, la préfecture de police mobilise 5.000 effectifs de la préfecture de police de Paris et 2.000 policiers et gendarmes issus d’unités de forces mobiles, en plus des 2.000 sapeurs-pompiers de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

L’objectif, selon les termes de la préfecture de police, est de faire en sorte que la demi-finale de la Coupe du monde « reste une fête pour le plus grand nombre ».

Une journée à double détente

Dès 10h00, la sécurisation du défilé militaire du 14-Juillet sur les Champs-Élysées mobilise une large partie de ce dispositif. L’accès aux Champs-Élysées se fait finalement via une procédure classique, avec des points de filtrage et des palpations des spectateurs, après l’annulation par la justice d’un système inédit d’inscription en ligne avec QR code nominatif qui avait été envisagé par la préfecture de police pour des raisons de sécurité.

Le dernier défilé du second quinquennat de Macron

Ce 14-Juillet revêt une dimension particulière pour Emmanuel Macron, qui préside son dernier défilé militaire avant la fin de son second quinquennat. L’édition 2026, placée sous le thème du « réveil stratégique de l’Europe », est ouverte par 500 militaires issus des pays membres de la coalition des volontaires, en présence d’une trentaine de chefs d’État et de gouvernement, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Un dispositif déjà à l’œuvre la veille

La préfecture de police avait précisé que, dès lundi, 3.000 policiers de la préfecture de police, renforcés par 1.000 effectifs issus d’unités de force mobile et 2.000 sapeurs-pompiers de Paris, avaient déjà été mobilisés pour sécuriser le concert de musique classique du Champ-de-Mars et le spectacle pyrotechnique et de drones organisé en soirée.