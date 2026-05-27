Le Roi Mohammed VI accomplit la prière de l’Aïd Al-Adha à la mosquée « Ahl Fès » à Rabat

Venant du Palais Royal, le Cortège Royal s’est dirigé vers la mosquée « Ahl Fès », au milieu des vivats et des acclamations de nombreux citoyens qui ont tenu à exprimer leurs meilleurs vœux au Roi et à partager avec le Souverain la joie de ce jour béni.

A Son arrivée à la mosquée, le Roi a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

Après la prière de l’Aïd, l’Imam a souligné, dans son prêche, les bienfaits incommensurables des dix premiers jours de Di Al Hijja pour la Oumma islamique, conformément à la parole de Dieu : « Par l’Aube!. Et par les dix nuits ! ».

Après avoir rappelé l’histoire du Prophète Sidna Ibrahim avec son fils Ismaïl, que la paix et le salut soient sur eux, l’Imam a souligné que l’Aid Al-Adha renvoie aux nobles valeurs de sacrifice, de don de soi et de générosité.

Le Roi a par la suite été salué par les chefs des missions diplomatiques islamiques accréditées au Maroc qui ont présenté au Souverain leurs chaleureuses félicitations et leurs meilleurs vœux.

Par la suite, le Roi a procédé au rituel du sacrifice, suivant en cela la tradition du Prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur Lui, alors que des coups de canon retentissaient en signe de joie à l’occasion de l’avènement de ce jour de fête.

L’Imam de la mosquée a, ensuite, procédé à l’immolation du second mouton.

A l’issue de cette cérémonie, le Roi, Amir Al-Mouminine, a regagné le Palais Royal où le Souverain a reçu les vœux du Prince Héritier Moulay El Hassan et du Prince Moulay Rachid.

Le Roi a également reçu les vœux du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Premier Président de la Cour de Cassation, du Président du Ministère Public, Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, des Présidents des instances constitutionnelles, et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.