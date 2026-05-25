Coupe du Monde 2026: Bosnie-Herzégovine, la redoutable invitée surprise !

La Bosnie-Herzégovine a créé la sensation en se qualifiant pour la Coupe du monde 2026, lors des barrages intercontinentaux pou la Coupe du Monde, organisée du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Tombeurs héroïques de l’Italie en barrages, les Zmajevi (Dragons) s’annoncent comme l’un des outsiders les plus imprévisibles de la compétition, logés dans le groupe B aux côtés du Canada, du Qatar et de la Suisse. Les Bosniens, mieux disciplinés tactiquement, ont su résister aux offensives italiennes, pourtant favoris de la rencontre.

Après avoir bataillé pour sortir de son groupe de qualification, l’équipe bosnienne a réalisé un exploit historique lors de la finale des barrages européens fin mars dernier. Opposés à une Italie ultra-favorite, les Dragons ont tenu en échec la Nazionale (1-1) avant de l’emporter de manière spectaculaire lors d’une séance de tirs au but sous tension.

Cette élimination surprise des Azzurri, quadruple champions du monde et double champions d’Europe, a propulsé la Bosnie-Herzégovine sur le devant de la scène footballistique mondiale.

Le sélectionneur Sergej Barbarez a en effet réussi à bâtir un groupe alliant cadres chevronnés et jeunes talents prometteurs. A 40 ans, l’inusable Edin Dzeko, recordman du nombre de capes (148) avec 73 buts au compteur, apporte toute son expérience et son sens du but dans les grands rendez-vous.

Véritable légende vivante et capitaine des Zmajevi, il a déjà accompli son rêve en aidant son pays à atteindre son deuxième Mondial après celui de 2014, où il était déjà présent. Après une riche carrière qui l’a vu passer à Wolfsburg, Manchester City, AS Rome ou encore Inter Milan, l’avant-centre évolue actuellement à Schalke 04, qui retrouvera la saison prochaine la Bundesliga.

La sélection s’appuie également sur des joueurs confirmés comme Sead Kolasinac, véritable roc défensif, ainsi que sur des éléments créatifs au milieu de terrain tels que Benjamin Tahirovic ou Ermedin Demirovic.

Le technicien bosnien a retenu un groupe de 26 joueurs avec Nikola Vasilj (Sankt Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka) et Osman Hadzikic (Slaven Belupo) pour garder les cages.

En défense il a fait appel à Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica) Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muhamerovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria) et Nidal Celik (Lens).

Le milieu de terrain sera animé par Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Paphos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruhe), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Tahirovic (Bröndby), Amar Memic (Viktoria Plzen), ainsi que par Armin Gigovic (Young Boys).

L’armada de l’attaque, menée par Dzeko, sera composée de Kerim Alajbegovic (RB Salzbourg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), et Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach).

Placée dans le Groupe B, la Bosnie-Herzégovine, 65e au classement FIFA, aura un vrai coup à jouer pour tenter d’atteindre la phase à élimination directe, avec un calendrier de la phase de poules l’opposant au Canada (12 juin à Toronto), puis contre la Suisse (18 juin à Los Angeles), avant de croiser le fer avec le Qatar (24 juin à Seattle).

Si la Suisse part avec un statut de favorite dans ce groupe, les observateurs s’accordent à dire que la Bosnie-Herzégovine dispose du potentiel athlétique et de la résilience tactique pour bousculer la hiérarchie.

A travers tout le pays, l’enthousiasme du peuple bosnien est à son comble depuis l’annonce de cette deuxième participation historique à la Coupe du Monde nord-américaine après l’édition 2014 au Brésil.