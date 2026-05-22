La Banque Mondiale salue les « écoles pionnières » du Maroc comme un modèle d’amélioration éducative

Le Maroc s’engage résolument dans une transformation de son système éducatif à travers le programme des “Écoles pionnières”, comme l’indique un récent article d’analyse du Groupe de la Banque Mondiale (BM). En alignant une vision nationale claire avec des pratiques pédagogiques fondées sur des données probantes, le Royaume met en œuvre des mesures décisives pour améliorer l’éducation et mieux préparer les générations futures.

Guidé par la Vision stratégique pour la réforme du système éducatif marocain (2015-2030), le pays s’engage dans une réforme profonde qui privilégie les acquis d’apprentissage et investit dans la formation des enseignants et la direction des établissements scolaires. L’objectif est d’assurer que l’égalité des chances et la responsabilisation soient accessibles à tous les élèves.

Le programme, lancé en 2023 dans le cadre de la Feuille de route stratégique pour l’éducation 2022-2026, témoigne de l’engagement du Maroc à garantir un apprentissage de base pour tous. Il a pour but de réduire les disparités dans les résultats scolaires, qu’elles soient dues à la situation géographique, au milieu socio-économique ou à l’emplacement des établissements. Cette initiative vise à s’assurer que tous les élèves bénéficient d’un accompagnement adéquat.

Une évaluation préliminaire d’impact menée par le laboratoire JPAL révèle que les “Écoles pionnières” ont considérablement amélioré les acquis scolaires des élèves, notamment en lecture, en écriture et en mathématiques. Les résultats montrent que les élèves des Écoles pionnières surpassent 82 % de leurs camarades dans des écoles comparables, après seulement un an de mise en œuvre du programme.

Actuellement, ce programme est appliqué dans 4.626 écoles primaires publiques, accueillant plus de 2 millions d’élèves, soit environ 54 % de l’ensemble des écoles primaires du Royaume. La BM souligne que le Maroc prouve ainsi qu’il est possible d’obtenir des améliorations significatives en matière d’apprentissage à grande échelle.

Le programme accorde une importance égale à l’élève, à l’enseignant et à l’établissement, appelant les écoles à s’élever tant en matière d’apprentissage que d’environnement scolaire. L’enseignante Ilham Ait Azzi explique que ces établissements doivent devenir des lieux attrayants et favorables où chaque enfant peut s’épanouir.

Au-delà de l’approche pédagogique, le programme renforce l’environnement d’apprentissage global grâce à un ensemble complet de mesures de soutien. Les écoles bénéficient ainsi d’infrastructures modernisées, d’équipements numériques et d’un budget triplé, facilitant une amélioration significative des conditions d’enseignement.

L’enseignant Zoubir Reguani met en avant l’importance du “rattrapage intensif”, qui offre aux élèves en difficulté le temps et le soutien nécessaires pour rattraper leurs camarades. Cette approche permet de s’assurer que tous les élèves progressent ensemble à un rythme adapté.

Enfin, grâce au développement professionnel des enseignants et à l’adoption de méthodes basées sur des données probantes, les enseignants disposent désormais des outils nécessaires pour répondre aux besoins de chaque élève. Le Maroc, par ces initiatives, se positionne comme un modèle de réforme éducative, mettant en avant l’importance d’une éducation de qualité pour tous les enfants du pays.