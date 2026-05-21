La Centrafrique réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Dans une déclaration faite mercredi à Rabat, la ministre des Affaires Étrangères, de la Francophonie et des Centrafricains de l’Étranger, Mme Sylvie Baïpo-Temon, a confirmé la position constante de la République Centrafricaine en matière de soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc. Cette affirmation englobe l’ensemble du territoire marocain, y compris la région du Sahara.

Mme Baïpo-Temon s’est exprimée à l’issue d’entretiens avec son homologue marocain, M. Nasser Bourita, ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger. Lors de cette rencontre, elle a réitéré le soutien indéfectible de la République Centrafricaine au plan d’autonomie proposé par le Maroc, qu’elle considère comme la seule solution crédible et réaliste pour résoudre ce différend régional.

En outre, la ministre centrafricaine a salué l’adoption historique de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité, laquelle consacre le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007. Cette résolution est perçue comme l’unique base pour parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du different.