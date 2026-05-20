Nadia Fettah : “La lutte du Maroc contre les flux financiers illicites, une décision nationale souveraine”

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a affirmé Mardi soir à Paris que pour le Maroc, la lutte contre les flux financiers illicites n’est pas simplement une contrainte externe, mais une décision nationale souveraine, intégrée aux priorités du Nouveau Modèle de Développement. Elle s’exprimait lors d’un panel sur le thème “Faire face aux connexions entre le financement du terrorisme et la criminalité organisée”, dans le cadre de la 5ème édition de la conférence ministérielle “No Money For Terror”.

Lors de son intervention, Mme Fettah a souligné l’importance pour le Maroc de construire une régulation équilibrée et évolutive, qui protège les investisseurs tout en préservant l’intégrité du système économique et financier du pays. Cette déclaration montre l’engagement du Maroc à lutter contre le financement du terrorisme et à renforcer la sécurité financière.

En marge de cette conférence, la ministre a également rencontré son homologue français, Roland Lescure. Les deux ministres ont salué la dynamique nouvelle des relations maroco-françaises, amorcée par la visite d’État du Président Emmanuel Macron au Maroc en octobre 2024, qui a inscrit ces relations dans le cadre d’un Partenariat d’Exception Renforcé.

Ils ont mis en avant la qualité et la densité de la coopération financière bilatérale, qui a été essentielle pour soutenir de grands projets structurants au Maroc. Cette rencontre a été suivie par la signature d’un accord de coopération entre Jawhar Nfissi, président de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), et Antoine Magnant, directeur général de l’organisme français de renseignement financier “Tracfin”.