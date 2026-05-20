Thomas Massie, congressman républicain, battu lors des primaires du Kentucky par un candidat soutenu par Donald Trump

Le congressman républicain du Kentucky, Thomas Massie, figure conservatrice connue pour ses prises de position critiques à l’égard du président Donald Trump, a été battu mardi lors des élections primaires par Ed Gallrein, dont la candidature est endossée par M. Trump, selon les projections de plusieurs médias américains.

Ce scrutin, particulièrement suivi sur la scène politique américaine, était perçu comme un test de l’influence de Donald Trump sur l’électorat républicain, à quelques mois des élections législatives de mi-mandat de novembre prochain, qui détermineront le contrôle du Congrès.

Thomas Massie, élu de la quatrième circonscription du Kentucky et régulièrement en désaccord avec le président sur plusieurs dossiers, notamment la politique américaine vis-à-vis de l’Iran, a été défait par Ed Gallrein, agriculteur et ancien membre des forces spéciales de la marine américaine, qui a bénéficié de l’appui de Donald Trump.

En effet, M. Trump s’était personnellement impliqué dans cette campagne, multipliant les attaques contre le député sortant et affichant ouvertement son soutien à son adversaire.

Le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, avait également participé à un meeting électoral dans le Kentucky aux côtés de M. Gallrein, une initiative inhabituelle pour un membre du gouvernement en exercice.

Selon les médias américains, cette primaire est devenue l’une des plus coûteuses de l’histoire récente de la Chambre des représentants, avec plus de 30 millions de dollars de dépenses de campagne engagées par les différents camps.

Parallèlement au scrutin du Kentucky, plusieurs autres États américains, dont la Géorgie, l’Alabama, la Pennsylvanie, l’Idaho et l’Oregon, ont tenu mardi des élections primaires portant sur des sièges au Congrès ainsi que sur plusieurs fonctions exécutives locales.

En Géorgie, le lieutenant-gouverneur Burt Jones, soutenu par Donald Trump, s’est qualifié pour le second tour de la primaire républicaine pour le poste de gouverneur, tandis qu’en Alabama, le sénateur Tommy Tuberville a remporté l’investiture républicaine pour cette même fonction.

Ces élections sont largement observées comme un indicateur de l’état des rapports de force au sein du Parti républicain, dans un contexte marqué par la hausse des prix de l’énergie et les répercussions politiques du conflit avec l’Iran.