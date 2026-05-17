Présidence du G7 : la réunion ministérielle finances, les 18 et 19 mai à Paris

Présidée par le ministre français de l’Économie, des Finances, Roland Lescure, et le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, cette rencontre marque une étape majeure dans la préparation des décisions économiques et financières qui seront soumises aux chefs d’État et de gouvernement au sommet d’Evian (15 – 17 juin), indique un communiqué de Bercy.

Depuis le début de la présidence française, les membres de la filière Finances du G7 se sont réunis à plusieurs reprises aux niveaux ministériel et technique, alors que la crise au Moyen Orient a bousculé l’agenda, rappelle la même source, soulignant que les travaux menés au cours des derniers mois aboutiront lors de cette réunion ministérielle à des livrables, qui ouvriront la voie vers des accords entre membres du G7 à Evian pour se projeter vers un monde plus stable.

Et de noter que dès le lancement, la France a placé trois priorités majeures au cœur des discussions. Il s’agit de la réduction des déséquilibres mondiaux, afin de rétablir des conditions de concurrence plus équitables entre grandes économies, le développement de partenariats internationaux mutuellement bénéfiques avec les pays en développement et la résilience et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement en minerais critiques, pour réduire les dépendances et se prémunir des chocs futurs.

Les réunions prévues seront marquées par des échanges entre pays membres sur les sujets d’actualité d’intérêt commun relatifs notamment au soutien à l’Ukraine, aux conséquences économiques de la situation au Moyen-Orient et aux enjeux de cybersécurité, précise la même source.

Une partie de ces réunions rassemblera pour la première fois des pays partenaires du G7 qui ont participé aux travaux de fond et contribué à façonner les résultats de la filière Finances.