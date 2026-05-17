Ligue des champions de la CAF (finale aller) : l’AS FAR s’incline devant Mamelodi Sundowns (0/1)

Dans une rencontre tactique et particulièrement disputée, les hôtes ont globalement confisqué le ballon, se heurtant au bloc défensif très compact des visiteurs.

Les Sud-Africains, fidèles à leur style basé sur de longues séquences de passes, ont dicté le tempo, mais se sont heurtés à un mur marocain très rigoureux.

Les milieux de terrain Teboho Mokoena et Jayden Adams font circuler le ballon mais peinent à trouver des espaces.

Contre le cours du jeu, l’AS FAR se montre très dangereuse sur sa première véritable incursion. Sur un coup de pied arrêté bien botté, le défenseur central Yunis Abdelhamid prend le meilleur sur l’arrière-garde sud-africaine. Sa reprise de la tête passe de très peu à côté du cadre de Ronwen Williams. C’était la plus grosse occasion du premier quart d’heure.

Malgré le manque d’options offensives, les couloirs droit et gauche ont constitué une source de danger pour l’AS FAR grâce aux ailiers Youssef El Fahli et Ahmed Hammoudan, sans toutefois parvenir à concrétiser ces occasions.

Le verrou de l’AS FAR, qui n’avait encore encaissé aucun but en première mi-temps durant toute sa campagne continentale cette saison, a finalement sauté à la 37ème minute.

Sur un coup franc brossé à près de 30 mètres des buts, le latéral international sud-africain Aubrey Modiba réussit, avec une frappe enroulée, à nettoyer la lucarne du portier Ahmed Reda Tagnaouti.

De retour des vestiaires, le match a été suspendu pendant près d’une vingtaine de minutes, à cause d’une défaillance technique liée à la VAR, avant de reprendre après de longs conciliabules.

Piqués au vif par un but aisément concédé en première mi-temps, les coéquipiers de Rabie Hrimat redoublent d’efforts décidés à se découvrir davantage en seconde période pour arracher un but crucial à l’extérieur.

Mais les Sud-Africains ont intensifié leurs offensives dans l’objectif d’alourdir le score, notamment par l’intermédiaire de l’attaquant colombien Brayan León Muñiz, qui a manqué son face-à-face avec le portier de l’AS FAR à la 62ème minute.

Grosse frayeur également à la 84ème minute lorsqu’un tir, sur un autre ballon arrêté, a heurté le poteau.

Les changements effectués par l’entraîneur portugais de l’AS FAR, Alexandre Santos, n’ont finalement pas apporté de réelle amélioration.

Le match retour de cette finale de la Ligue des champions d’Afrique se disputera le 24 mai à Rabat.