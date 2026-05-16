Le tirage au sort des qualifications pour la CAN 2027, mardi prochain au Caire

Le tirage au sort de ces qualifications débutera à 15h00 heure locale (12h00 GMT), au siège de la Fédération égyptienne de football au Caire, a précisé la CAF dans un communiqué publié sur son site, soulignant que le match d’ouverture se jouera le samedi 19 juin 2027 et la finale le samedi 17 juillet 2027.

Au total, 48 équipes, dont les trois équipes co-organisatrices, participeront aux qualifications. Le tirage au sort déterminera le parcours vers la phase finale, avec 24 équipes qualifiées pour la compétition phare du football africain.

La CAF a indiqué que les qualifications se dérouleront sur trois périodes du calendrier international de la FIFA avant la phase finale, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027.

Les 1ere et 2eme journées se déroulent du 21 septembre au 6 octobre 2026, et les 3eme et 4eme journées du 9 au 17 novembre prochain. Les 5eme et 6eme journée auront lieu du 22 au 30 mars 2027, selon la même source.

Les 48 équipes seront réparties en 12 groupes de quatre. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la finale, et les groupes comprenant l’un des pays co-organisateurs verront une équipe supplémentaire se qualifier.