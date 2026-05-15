Bruxelles : Le Salon Al Omrane Expo Marocains du Monde ouvre pour sa tournée internationale 2026

Le Salon Al Omrane Expo Marocains du Monde a ouvert ses portes vendredi à Bruxelles, première escale de sa tournée internationale 2026 qui comprend cinq autres étapes.

Ce roadshow annuel, débutant à Bruxelles, capitale de l’Europe, s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité du Groupe Al Omrane visant à consolider les liens avec les Marocains du monde et à leur offrir un accès privilégié aux opportunités d’investissement immobilier au Maroc.

Ouvert au public jusqu’à dimanche, le salon réunit les différentes filiales du Groupe couvrant les douze régions du Royaume et propose une offre diversifiée de projets immobiliers assortis de solutions de financement adaptées aux besoins de la communauté marocaine établie à l’étranger.

Durant trois jours, le salon offre aux visiteurs un espace d’échange direct avec les équipes du Groupe Al Omrane et ses partenaires autour des opportunités d’investissement immobilier au Maroc, des projets résidentiels développés à travers le Royaume, ainsi que des dispositifs d’accompagnement administratif, juridique et financier destinés aux acquéreurs potentiels.

Les organisateurs mettent également en avant un dispositif digitalisé comprenant plusieurs interfaces interactives permettant aux visiteurs d’accéder à des informations détaillées sur les projets proposés, notamment les superficies, les prix et les modalités d’acquisition.

Le programme de l’étape bruxelloise prévoit l’organisation, samedi, d’une conférence institutionnelle consacrée au thème “Investissement immobilier des Marocains du Monde : opportunités, dispositifs d’accompagnement et programme d’aide au logement”, avec la participation de plusieurs acteurs institutionnels et partenaires du Groupe Al Omrane.

Un accent particulier sera mis à cette occasion sur le programme “Daam Sakane”, un mécanisme d’aide directe au logement destiné à faciliter l’accès à la propriété pour les ménages à revenus modestes et la classe moyenne.

L’étape de Bruxelles s’inscrit dans une stratégie globale déployée par le Groupe Al Omrane en faveur des Marocains du Monde, dont la tournée internationale “Al Omrane Expo” constitue l’un des principaux dispositifs de proximité et d’accompagnement.

Après Bruxelles, le Salon Al Omrane Expo Marocains du Monde poursuivra sa tournée notamment à Barcelone et Amsterdam, confirmant la dimension internationale de cette initiative.